TCSJOHNHUXLEY presenta nuevos productos e innovaciones en G2E Las Vegas

TCSJOHNHUXLEY cautivó a los asistentes a G2E Las Vegas con el lanzamiento de sus últimos productos e innovaciones.

Comunicado de prensa.- TCSJOHNHUXLEY ha cautivado a los asistentes a G2E Las Vegas 2023 con una deslumbrante gama de innovaciones. Desde pantallas de última generación hasta revolucionarios diseños de juegos de mesa y una nueva y emocionante variante de poker, sus ofertas mostraron el futuro de la industria del juego.

Presentación del Dynamic Display System (DDS): “Un cambio de juego para los operadores”

En el centro del escaparate de TCSJOHNHUXLEY se encontraba el Dynamic Display System (DDS), una avanzada aplicación de visualización gráfica que ofrece la posibilidad de configurar los gráficos en numerosas combinaciones. De este modo, los números ganadores, las estadísticas, el contenido publicitario y el vídeo pueden mostrarse exactamente como lo desee el operador.

Como novedad para la G2E de este año, TCSJOHNHUXLEY ha presentado DDS for Blaze que, combinado con DDS Winning Number Displays, proporciona un completo paquete temático de contenidos para las mesas de juego. DDS for Blaze permite a los operadores configurar fácilmente la tecnología patentada de superficie LED Blaze directamente en la mesa de juego con sólo utilizar la pantalla de números ganadores.

Entre las principales funciones de DDS for Blaze se incluyen la personalización de colores, el cambio de posiciones de la disposición de apuestas, así como la carga de vídeos y animaciones temáticas en la superficie de juego para añadir atractivo visual.

Tristan Sjöberg, presidente ejecutivo de TCSJOHNHUXLEY, comentó: “DDS cambia las reglas del juego para los operadores, ya que proporciona a los casinos una flexibilidad inigualable para gestionar y cambiar su contenido, utilizando nuestra herramienta de aplicación rápida y sencilla”.

“Ahora, con DDS para Blaze, los casinos pueden disponer de un paquete temático completo para las mesas de juego, ideal para eventos y promociones clave. Estos gráficos de gran impacto crean sin duda un verdadero espectáculo en la sala de juego”, afirmó.

El nuevo compañero de Saturn Wheel: Wheelmate

Además de sus innovaciones en pantallas dinámicas, TCSJOHNHUXLEY presentó Wheelmate, un kit de herramientas crucial para la supervisión y el mantenimiento de las ruletas Saturn.

Wheelmate es una consola compacta y completamente móvil que proporciona el conjunto de herramientas perfecto para ayudar a los ingenieros o a los equipos de mantenimiento. Se conecta a cualquiera de las últimas ruletas Saturn para registrar y almacenar datos sin necesidad de conectar un ordenador portátil, y ofrece nuevas y potentes funciones que registran de forma exclusiva todos los eventos de mantenimiento para obtener una imagen completa del funcionamiento de la ruleta.

Además, la consola permite realizar comprobaciones de nivelación, rotación y calibración de la rueda, por lo que los ingenieros ya no tienen que llevar consigo voluminosas herramientas.

Según Tristan Sjöberg, “Wheelmate es el compañero perfecto para las ruletas Saturn, ya que permite a los técnicos realizar fácilmente una serie de comprobaciones de mantenimiento y revisión con todos los datos almacenados en la ruleta. De este modo, los operadores pueden hacerse una idea completa del funcionamiento y el rendimiento de sus ruedas. Nuestros clientes necesitan la tranquilidad de saber que sus ruedas funcionan siempre al máximo rendimiento y Wheelmate les ayuda a conseguirlo”.

Elevar los diseños de los juegos de mesa: un regalo para la vista

TCSJOHNHUXLEY, conocido por su artesanía, presentó una nueva gama de diseños de juegos de mesa en G2E 2023. Estos diseños, que presentan tres materiales sintéticos distintos, ofrecen acabados de impresión de gran impacto visual.

La gama DELUXE está fabricada con un material de diseño de poliéster de alta calidad y tiene un reverso liso con una suave capa, lo que la hace perfecta para diseños gráficos detallados. Esta gama también cuenta con un revestimiento resistente al agua.

La gama ULTRA presenta un soporte de caucho con una lana plana, que mejora la durabilidad del material al tiempo que aporta riqueza y viveza al color. Para cambios de diseño más rápidos, existe la variante “Quick Change Ultra”, que es el mismo material pero incorpora un soporte de velcro que permite un cambio más rápido y sencillo en los tableros de mesa.

Por último, está la gama PREMIER, con una suntuosa y suave capa de terciopelo. Este material no sólo es extremadamente duradero, sino que también permite una sorprendente retención y riqueza del color, además de proporcionar un acabado lujoso y sofisticado a las mesas de juego.

Phil Lee, director general de TCSJOHNHUXLEY para América, explicó: “Nuestros diseños siempre han sido muy apreciados por su llamativa vitalidad y durabilidad, pero con la introducción de estas nuevas gamas, ahora tenemos una colección que se adapta a todas las necesidades de juego”.

“Los diseños llamativos y vibrantes no sólo promueven el juego dentro del casino, sino que también mejoran la experiencia del jugador”, agregó.

Magic Poker: una vuelta de tuerca al póquer clásico

TCSJOHNHUXLEY también presentó Magic Poker, una emocionante y divertida variación del clásico juego de Stud Poker que utiliza una baraja de cartas y un Joker, con el objetivo del juego de conseguir una mano de mayor valor que la del crupier. El ‘Joker’ de Magic Poker es un comodín que permite al jugador la posibilidad de conseguir una mano ganadora de Cinco iguales.

Para aumentar la emoción, el juego también incluye una apuesta Bluff, que es una apuesta lateral opcional que se puede jugar si el jugador cree que el crupier no abrirá con un As y un Rey. La apuesta Bluff se paga con probabilidades de 3 a 2 si el crupier no abre con un As y un Rey o superior.

Divertido y fácil de jugar, Magic Poker es un juego tanto para principiantes como para jugadores de poker experimentados.

Magic Poker, que ya se ha instalado en varios establecimientos de Sun International en Sudáfrica, está demostrando ser muy popular entre los jugadores, ya que el comodín actúa como carta “mágica”, de modo que el jugador siente que siempre está a una o dos cartas de conseguir una mano ganadora.

Tristan Sjöberg comentó: “Estamos encantados de presentar este juego en G2E Las Vegas. Magic Poker es una gran incorporación a nuestra cartera de Just Games y añade un giro emocionante al juego tradicional de Stud Poker.”

Ora Gem: elegancia y seguridad combinadas

TCSJOHNHUXLEY presentó el Ora Gem entre su gama de monitores de números ganadores. Esta última incorporación a la gama ofrece un elegante marco en ángulo, que incorpora los característicos LED “flotantes” con una discreta cámara integrada opcional para proporcionar seguridad adicional en la mesa. Disponible en acabado anodizado dorado, la pantalla apaisada de doble cara de 27″ de Ora Gem es adecuada para juegos de Baccarat, Poker y Progresivos.

Tristan Sjöberg, comentó: “Ora Gem es la última incorporación a la gama y sin duda atraerá más atención a una mesa y aumentará el potencial de marketing para los operadores”.

“Reconocemos que una talla no sirve para todos, por lo que ofrecemos una cartera de expositores con una amplia gama de estilos, acabados y opciones de marco para garantizar que haya un expositor TCS Ora que se adapte a cualquier casino”, agregó.

Para ver los últimos productos e innovaciones de TCSJOHNHUXLEY asegúrese de visitar el stand 3259 en G2E Las Vegas 2023.