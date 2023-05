SportsGrid se une a la campaña “Have A Game Plan”

La compañía de contenidos multimedia y tecnología promoverá las apuestas deportivas responsables a través de su plataforma.

Estados Unidos.- La American Gaming Association (AGA) sigue sumando promotores de su campaña “Have A Game Plan”. Casi al filo del cierre de de este mes, SportsGrid anunció su apoyo a la entidad, a fin de promover las apuestas deportivas responsables.

De acuerdo a lo comunicado, través de la asociación, SportsGrid promoverá la campaña “Have A Game Plan” a través de su plataforma de contenido multimedia que incluye la programación en vivo, su sitio web y su correspondiente aplicación.

“La campaña Have A Game Plan de AGA establece estándares importantes para que la industria los adopte, y SportsGrid se complace en unirse a la iniciativa”, señaló el director de Operaciones de SportsGrid, Adam Kaplan. Y añadió: “La gerencia de SportsGrid se compromete a respaldar Have A Game Plan en el marketing y la publicidad de las apuestas deportivas en la plataforma multimedia de la empresa”.

Lanzada en 2019, “Have A Game Plan” es una campaña que reúne al ecosistema de apuestas deportivas en torno a un mensaje común de educación del consumidor. El mismo se centra en cuatro principios de apuestas responsables:

Ponga un presupuesto y ajústese a él.

Manténgalo social: las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento para adultos.

Conozca las probabilidades.

Juega con operadores legales y regulados.

“Las empresas de medios son uno de los actores más importantes en la educación efectiva de los consumidores sobre las apuestas responsables, y estamos agradecidos con SportsGrid por llevar “Have A Game Plan” a su amplia audiencia de aficionados y apostadores deportivos”, dijo el vicepresidente de AGA, Casey Clark. Y precisó: “A medida que las apuestas deportivas se discuten cada vez más en los medios, es fundamental que las partes interesadas como SportsGrid continúen liderando el camino para elevar el juego responsable”.

Entre los socios de la campaña figuran: Bally’s Corporation, Barstool Sportsbook, BetMGM, betPARX, DraftKings, Delaware North, Entain, FanDuel, Gaming Society, Global Payments, Major League Baseball, MGM Resorts International, MSG Network, Monumental Sports and Entertainment, NASCAR, NESN, New York Knicks, New York Jets, NBA, New York Rangers, NHL, Nuvei, Parx Casino, PENN Entertainment, PGA TOUR, Rush Street Interactive, SeventySix Capital, Sightline Payments, Sinclair Broadcast Group, USFL, Integridad de EE. UU., Vegas Golden Knights, VSiN , Washington Commanders y WNBA.

Un clima favorable de negocios

Recientemente, el Gaming Industry Outlook elaborado por AGA, en colaboración con Fitch Ratings, exhibió que la mayoría de los ejecutivos de la industria de los juegos de azar tiene una visión positiva de las condiciones comerciales actuales. Sin embargo, precisó que la incertidumbre económica está moderando sus expectativas de crecimiento futuro.

De acuerdo con el documento, el 62 por ciento de los ejecutivos de juegos encuestados consideran que la situación comercial actual es buena, mientras que el 35 por ciento la describe como satisfactoria. Sin embargo, los participantes del panel informan una perspectiva más cautelosa sobre el futuro: solo el 20 por ciento espera que las condiciones futuras sean mejores que las actuales, mientras que dos tercios (64 por ciento) esperan que las condiciones futuras sean las mismas.