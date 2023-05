La Asociación de Baloncesto Femenino de USA se unió a la campaña “Have A Game Plan”

La liga y los equipos promoverán apuestas deportivas responsables, a través de activaciones físicas y digitales.

Estados Unidos.- La Asociación Estadounidense del Juego (AGA, por sus siglas en inglés) sigue sumando promotores de su campaña “Have A Game Plan”. Meses después de que la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) exhibiera su apoyo, ahora se unió la Asociación Nacional de Baloncesto Femenino (WNBA).

A partir de este acuerdo, la liga impulsará entre sus fanáticos la educación en torno a apuestas deportivas responsables. La liga educará a sus seguidores sobre las apuestas deportivas responsables al proporcionar recursos completos para su uso por parte de los 12 equipos de la liga. El contenido de la campaña incluirá activaciones en los lugares de los eventos, en las transmisiones, en los medios digitales y sociales, así como la integración en la pestaña y el contenido WNBABet de la aplicación y sitio web de la liga.

“Los fanáticos de la WNBA siempre están buscando formas nuevas y emocionantes de sumergirse en nuestro juego, y las apuestas deportivas legales han abierto la puerta para un compromiso más profundo con nuestra liga”, señaló Colie Edison, directora de Crecimiento de la WNBA. Y precisó: “A medida que exploramos esta nueva vía, la WNBA se compromete a garantizar que aquellos que elijan apostar en nuestra liga tengan el conocimiento y las herramientas para hacerlo de manera responsable”.

Las activaciones de la campaña por parte de la WNBA y sus equipos comenzarán con el inicio de la temporada 2023 de la WNBA el viernes 19 de mayo. Los mismos continuarán durante la temporada regular y los playoffs de la liga.

“El compromiso de la WNBA con ‘Have A Game Plan’ ampliará el alcance de la campaña a audiencias de baloncesto nuevas y existentes”, indicó Casey Clark, vicepresidenta de AGA. Y detalló: “A medida que las apuestas deportivas legales maduran en todo Estados Unidos, llegar al amplio grupo de participantes diversos del mercado requerirá exactamente el tipo de liderazgo que han demostrado la WNBA, la NBA y todos nuestros socios de Have A Game Plan”.

Lanzada en 2019, la campaña Have A Game Plan de AGA reúne a un amplio ecosistema de apuestas deportivas en torno a una plataforma común de educación del consumidor. La campaña está centrada en cuatro principios de las apuestas responsables:

Ponga un presupuesto y ajústese a él.

Manténgalo social: las apuestas deportivas son una forma de entretenimiento para adultos.

Conozca las probabilidades.

Juega con operadores legales y regulados.

Entre los socios de la campaña figuran Bally’s Corporation, Barstool Sportsbook, BetMGM, betPARX, DraftKings, Delaware North, Entain, FanDuel, Gaming Society, Global Payments, Major League Baseball, MGM Resorts International, MSG Network, Monumental Sports and Entertainment, NASCAR, NESN, New York Knicks, New York Jets, New York Rangers, NHL, Nuvei, Parx Casino, PENN Entertainment, PGA TOUR, Rush Street Interactive, SeventySix Capital, Sightline Payments, Sinclair Broadcast Group, USFL, US Integrity, Vegas Golden Knights, VSiN y Washington Comandantes.