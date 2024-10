SOFTSWISS brinda ayuda al sur de Polonia tras las fuertes inundaciones que afectaron la zona

La empresa hizo una donación económica a la Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, una reconocida organización benéfica polaca.

Comunicado de prensa.- SOFTSWISS junto con sus empleados, ha ayudado activamente a las comunidades afectadas por las recientes inundaciones en el sur de Polonia.

En septiembre, la tormenta Boris trajo inundaciones devastadoras a Europa Central y del Este, causando daños generalizados. Las lluvias torrenciales sumergieron miles de viviendas, afectando gravemente varias ciudades en Polonia, la República Checa y Rumanía. En Polonia, las regiones del sur fueron las más afectadas, con decenas de pueblos que requerían evacuaciones urgentes y apoyo para las comunidades afectadas.

Para brindar ayuda inmediata, SOFTSWISS hizo una donación económica a la Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, una conocida organización benéfica polaca. SOFTSWISS tiene dos oficinas de desarrollo en Polonia, lo que permitió a sus empleados unirse rápidamente a los esfuerzos de socorro y ofrecer su asistencia durante las inundaciones.

Bajo la coordinación de la empresa, los empleados polacos empacaron cajas con más de 100 kilogramos de artículos esenciales, incluidos alimentos, productos de higiene y artículos como fósforos, velas y baterías. SOFTSWISS entregó estos suministros a Caritas Polska, una organización benéfica que lidera los esfuerzos de ayuda para las áreas afectadas.

A principios de este año, SOFTSWISS también organizó una campaña de gran escala para recaudar fondos y concienciar sobre las regiones afectadas por las inundaciones en Brasil.

Natalia Perkowska, directora adjunta de Recursos Humanos de SOFTSWISS, dijo al respecto: «Desafortunadamente, los desastres naturales ocurren, y no queremos quedarnos de brazos cruzados. Nos esforzamos por ayudar de cualquier manera que podamos. Esto se alinea con uno de nuestros valores fundamentales, We See People (Vemos a las personas), que no solo se aplica a nuestros empleados. Siempre vemos a las personas más allá del negocio, y creo que nuestras iniciativas ESG (Medio Ambiente, Social y Gobernanza por sus siglas en inglés) reflejan esto».

Las campañas de ayuda en Polonia y Brasil son parte de la estrategia global más amplia de SOFTSWISS centrada en la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. La empresa también se dedica a proyectos sociales y medioambientales a largo plazo, con iniciativas notables como su participación en el Día Mundial del Medio Ambiente, Octubre Rosa, Movember y diversos esfuerzos de protección ambiental. Cabe destacar, además, que SOFTSWISS fue reconocida como «Mejor Empleador de 2024» en los SBC Awards.