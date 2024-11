SOFTSWISS amplía su iniciativa de salud masculina a nivel global con «Movember»

Bajo el lema «Talk It Out! Act It Out!» [¡Habla! Actúa], la campaña de 2024 subraya la importancia de abordar problemas de salud críticos, como el cáncer de próstata y de testículos, así como los problemas de salud mental.

Comunicado de prensa.- SOFTSWISS refuerza su compromiso con la salud masculina con un programa ampliado de actividades para «Movember», una ambiciosa iniciativa centrada en salvar la vida de hombres de todo el mundo.

Basándose en el éxito de su primera participación en 2023, la empresa está intensificando sus esfuerzos para apoyar el bienestar físico y mental, al tiempo que fomenta la comunicación abierta entre los empleados. Bajo el lema «Talk It Out! Act It Out!» [¡Habla! Actúa], la campaña de 2024 subraya la importancia de abordar problemas de salud críticos, como el cáncer de próstata y de testículos, así como los problemas de salud mental. Lanzado hace dos décadas, «Movember» se ha convertido en un movimiento mundial con más de cinco millones de seguidores, cuyo objetivo es mejorar de forma apreciable la salud de los hombres de aquí a 2030.

Este año, once directivos y mandos intermedios de SOFTSWISS se han ofrecido como embajadores del proyecto, utilizando sus plataformas en las redes sociales para concienciar a la población. En el popular «Desafío del Bigote», los participantes empezarán noviembre afeitados y lucirán orgullosos sus bigotes al final del mes. Entre las nuevas actividades se incluye el lanzamiento de un canal anónimo de apoyo a la salud mental para el personal de SOFTSWISS, en colaboración con un servicio de asesoramiento psicológico online. Además, para dar vida a la campaña en todas las oficinas de SOFTSWISS, se celebrará un torneo de futbolín en Varsovia, Poznan y Tiflis.

Ivan Montik, fundador de SOFTSWISS, comentó: «Sin una buena salud, no podemos prosperar en la vida ni en los negocios. En nuestras ajetreadas vidas, es demasiado fácil pasar por alto nuestro bienestar. En SOFTSWISS, adoptamos de todo corazón el valor ‘WE CARE’, no solo en nuestro trabajo, sino también en el cuidado de nosotros mismos y de los demás. Este ‘Movember’, animamos a todos a tomarse un momento para reflexionar sobre lo que realmente importa. Dar prioridad al cuidado personal es esencial para construir un futuro próspero. Juntos podemos fomentar una cultura de salud y bienestar que fortalezca nuestra comunidad».

Movember forma parte de un conjunto más amplio de iniciativas de gran repercusión apoyadas por SOFTSWISS, entre las que se incluyen campañas mundiales de salud como «Octubre Rosa«, durante la cual la empresa reembolsa las pruebas de ultrasonidos y mamografías a sus empleadas. El compromiso de SOFTSWISS con el fomento de unas condiciones de trabajo de primer nivel ha sido bien conocido en el sector del igaming. A principios de este año, la empresa incluso fue galardonada con el prestigioso premio «Empleador del Año» en los SBC Awards.