Soft2Bet explora el potencial del mercado latinoamericano de juegos de azar

El Gerente Senior de Desarrollo de Negocios B2B de Soft2Bet, Eduardo Morales, analiza el potencial del mercado latinoamericano.

Opinión.- América Latina es el hogar de una gran cantidad de países vibrantes, algunos de los cuales son de una estatura impresionante en iGaming. El tamaño de mercados como Brasil y México significa que siempre habrá potencial para que las empresas encuentren el éxito allí. Mientras tanto, jurisdicciones como Argentina, Chile, Colombia y Perú ofrecen entornos competitivos favorables, que pueden combatir a los “seis grandes”.

Naturalmente, están aquellos países que están menos desarrollados, pero incluso estos podrían volverse muy prometedores en el futuro. Esto depende principalmente de la estabilidad económica y el entorno regulatorio del país: si estos dos factores se fusionan en el momento adecuado con las telecomunicaciones adecuadas y las opciones de procesamiento de pagos que los acompañan, países como Venezuela, Ecuador y Uruguay ofrecerían un formidable grado de potencial a los operadores y proveedores. similar.

Dicho esto, los avances en torno a la regulación han sido lentos entre los países más prometedores, con solo Colombia y, más recientemente, Argentina y Brasil, avanzando. Los mayores avances se han visto en cuanto a la aceptación social del comercio digital y el uso de medios de pago alternativos. Además, la crisis de Covid-19 parece haber acelerado la transición hacia el mundo en línea y sirvió como una “llamada de atención” para que los países introduzcan pronto regulaciones de iGaming.

El mercado brasileño ha despertado el interés de varias empresas y es un gran ejemplo de lo difícil que puede resultar para los operadores una legislación poco intuitiva. Es, con mucho, el mercado más grande de América Latina, donde hasta ahora, solo las apuestas deportivas parecen estar moviéndose hacia un entorno regulado, mientras que el mercado minorista ilegal “jogo do bicho” (juego de animales) podría decirse que todavía tiene la mayor oportunidad. Por lo tanto, sería favorable regular todos los juegos y ambos canales desde el principio. De lo contrario, el mercado se lanzará en una versión pequeña de sí mismo: extremadamente competitivo y muy costoso de mantener. Sin embargo, ningún operador querría perder la oportunidad de ser uno de los primeros, como ya lo están haciendo algunas empresas en la etapa de prerregulación.

Los estados regulatorios complejos han llevado a algunos países a prohibir los juegos de azar, y algunos siguen sin estar regulados pero no prohibidos activamente. Mientras tanto, lugares como Argentina están regulando provincia por provincia. Por lo tanto, para identificar las mejores oportunidades, el panorama debe explorarse caso por caso, país por país y socio por socio. En esencia, el enfoque debe estar en la calidad en lugar de la cantidad. Al analizar las opciones existentes con mucho cuidado y comprender la naturaleza a largo plazo del negocio, elegir la mejor alianza local y maximizar la oferta de la empresa existente puede ser más efectivo desde el punto de vista de la rentabilidad o el ROI.

Con el seguimiento fanático del fútbol de Brasil y la Copa del Mundo cada vez más cerca, sería ideal contar con una legislación viable sobre apuestas deportivas en Brasil antes de que comience el torneo, lo cual es ciertamente posible. Sin embargo, es muy dudoso con las elecciones nacionales antes de fin de año; en cualquier caso, será un gran desafío tanto desde el punto de vista regulatorio como en términos de que las empresas lleguen a tiempo. El principal desafío desde la perspectiva de la productividad del mercado será la oferta limitada de productos, así como el posicionamiento de marca altamente competitivo y costoso desde el principio. Una regulación de productos más completa hubiera sido la mejor opción; ya que la actividad minorista se beneficiará enormemente y prosperará en toda América Latina.

En la región, los deportes deberían evolucionar hacia una especialización más local y un desarrollo de los deportes electrónicos. El casino, por su parte, debería ganar más peso en términos de vertical de producto frente a lo deportivo. Deberíamos ver algunas compañías locales que ofrecen contenido local más dedicado, especialmente en la subcategoría “en vivo”, con ciertos juegos que casi cruzan la línea entre los productos de casino y lotería.

Sería interesante para América Latina tener la mayoría de sus países regulados dentro de los próximos cinco años. Dado que los mercados semirregulados o no regulados aún funcionan sin mucho control, los jugadores no están protegidos y las economías de estos países no disfrutan de los beneficios fiscales que proporcionarían las regulaciones. Una vez que se haya establecido una base regulatoria sólida, podemos comenzar a explorar las oportunidades que ofrece este vibrante continente.

Sin embargo, los elementos sociales y móviles son más clave en América Latina: se debe considerar el continente, pero es igualmente importante considerar cómo se llega a él y cómo se vuelve viral y confiable (y, obviamente, pagado). Por lo tanto, las innovaciones en marketing, PSP y canalización de la oferta son tan importantes como la oferta misma. Por último, pero no menos importante, los operadores deben buscar contenido rico en gamificación, que sea atractivo, entretenido y diferenciado.

Una región con tanto potencial naturalmente traerá consigo una tonelada de competencia. Afortunadamente, Soft2Bet puede diferenciarse de sus rivales. Nuestra empresa tiene una perspectiva única de los negocios que se realizan allí, y donde las asociaciones adecuadas son clave. Esto nos otorga la oportunidad de maximizar el potencial que nuestra plataforma tecnológica de vanguardia tiene para ofrecer. Brinda a nuestro excelente equipo de CRM y herramientas de gamificación la oportunidad de ir un paso más allá y permitir que nuestros juegos y PSP se dirijan a la audiencia adecuada con el producto adecuado. Nuestro enfoque de los mercados es el mismo que con nuestros socios: afinado, dedicado y muy uno a uno. Esto nos distingue y seguramente nos verá triunfar en los mercados latinoamericanos en los próximos meses.