Sistema de calidad avalado: el IPJyC de Mendoza superó una auditoría externa

La auditoría corresponde a la Recertificación de las Normas ISO 9001:2015 y Referencial Normativo ALEA-IRAM N° 19.



Argentina.- El Instituto Provincial de Juegos y Casinos de la Provincia de Mendoza (IPJyC Mendoza), recibió la semana pasada la Auditora Externa del Laboratorio Certificado IRAM y logró comprobar la eficacia de su “Sistema de Gestión Integrado de Calidad”.

Desde el 24 al 27 de septiembre, el equipo auditor se hizo presente en las dependencias del Instituto, a los efectos de auditar todos los procesos de la misma, abarcados por la ISO 9001:2015 y el Referencial Normativo 19 ALEA IRAM.

El gerente general del IPJyC Mendoza, Adrian Acevedo, junto a la directora del instituto, Josefina Canale, le dieron la bienvenida al equipo de profesionales representantes de IRAM integrado por Cintia Ruiz (auditora líder) y Facundo Quiroga (auditor equipo).

Según la entidad, este proceso tuvo una característica especial ya que, a los efectos de unificar el vencimiento de los certificados de ambas normas y avanzar en un Sistema de Gestión Integrado de Calidad (SIGC), el IPJyC y el IRAM acordaron recertificar las dos normativas, “lo que puso la vara más alta aun de esta auditoría”.

También explicaron que certificar ambas normas y lograr un SIGC implica que todos los procesos del IPJyC sean alcanzados y, por tal motivo, involucra absolutamente a todas las gerencias y departamentos.

En cuanto a la Norma ISO 9001:2015, el IPJyC no solo mantuvo el alcance de los procesos (cinco en total: SAPIA, SCGR, Prevención de Lavados, Juego Responsable y Ecosistema de la Información), sino que agregó uno más relacionado con la Tesorería General (Embalado de billetes), llegando a un total de seis.

En lo que respecta al Referencial 19, se observó un marcado avance en todos los procesos, destacándose Juego Online, Seguridad de la Información, Juego Responsable, Lotéricos y Revisión por la Dirección.

La reunión de cierre de la Auditoría Externa tuvo por un lado carácter presencial como así también, la posibilidad que Responsables y Referentes de los procesos alcanzados por el SIGC pudiesen conectarse virtualmente.

Una vez finalizada la auditoría, la auditora líder, Cintia Ruiz, realizó la reunión de cierre para presentar los resultados. Del informe se desprendió que no se encontraron desvíos (Observaciones y No Conformidades), ni tampoco Oportunidades de Mejora. Desde el IPJyC, subrayaron que es la primera vez en ocho años del Sistema de Calidad que no se reciben hallazgos.

Ver también: Qué dice el documento que el IPJyC de Mendoza elaboró sobre la problemática de las apuestas online

Ruíz destacó la consolidación del crecimiento del SIGC y marcó tres fortalezas: el compromiso e involucramiento de la Alta Dirección; el compromiso del Equipo de Calidad y de los distintos procesos; y los desarrollos de Calidad (ej. Tablero Web de Calidad).

En representación de la Alta Dirección, Josefina Canale recordó con satisfacción que el Sistema de Gestión de Calidad en el IPJyC comenzó hace ocho años, cuando ella era presidenta, “por lo que observar tal crecimiento y compromiso de las áreas posiciona al IPJyC como referente en materia de calidad en la Administración Pública Provincial”.