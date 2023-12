Se prevén cambios en la cúpula del IPLyC de Buenos Aires

Se conoció que Gonzalo Atanasof podría ocupar el cargo de Omar Galdurralde.

Argentina.- Luego de las elecciones nacionales y provinciales, se viven tiempos de cambio en la conducción de los entes reguladores del juego de las diferentes jurisdicciones. Si bien en la Provincia de Buenos Aires Axel Kicillof renovó su mandato por cuatro años más, se espera que el gobernador anuncie la llegada de un nuevo presidente del Instituto Provincial de Loterías y Casinos (IPLyC Buenos Aires).

Según informaron varios medios locales como La Tecla, fuentes del distrito más importante de la Argentina confirmaron que Omar Galdurralde no seguirá en su cargo. No obstante, hasta el momento no hay confirmación sobre su reemplazo. En ese marco, uno de los que suena es Gonzalo Atanasof.

Galdurralde llegó al cargo a comienzos de 2020, como parte del nuevo gabinete de Kicillof que en 2019 fue electo gobernador de la Provincia de Buenos Aires. El presidente del IPLyC bonaerense también ostenta el cargo de presidente de la Asociación de Loterías Estatales Argentinas (ALEA). Asimismo, el pasado jueves 7 de diciembre juró como concejal de la ciudad de Lanús.

En los últimos meses, el nombre de Galdurralde estuvo envuelto en una polémica al ser uno de los hombres de confianza del ex intendente de Lanús y ex jefe de gabinete de la Provincia, Martín Insaurralde, quien fue protagonista de un escándalo luego de que se conociera un viaje millonario realizado a Marbella en compañía de una modelo y que ahora se encuentra siendo investigado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

En tanto, Gonzalo Atanasof, quien suena para hacerse cargo de Loterías ante la inminente salida de Galdurralde, es militante del Partido Justicialista y se inició en la política bajo la conducción del actual intendente de la ciudad de La Plata, Julio Alak, a mediados de los años 90, desde donde desplegó una carrera que lo hizo recorrer varias áreas de la gestión.

En sus inicios, el joven abogado ocupó el cargo de asesor en la comisión de Legislación del Trabajo y en la de Asuntos Municipales de la Cámara de Diputados de la Nación, para pasar luego a integrar el cuerpo de Asesores de la Presidencia de la Comisión Parlamentaria Conjunta MERCOSUR.

En 2005 obtuvo una banca en el Concejo Deliberante de la capital bonaerense y cuatro años después pasó a la Cámara de Diputados, en representación de la Octava sección y más tarde, bajo la gestión de Daniel Scioli, estuvo a cargo de la conducción de AUBASA, hasta 2015.