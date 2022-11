Se celebró la Asamblea General de la Plataforma para el Juego Sostenible

Autoridades de la Plataforma para el Juego Sostenible se reunieron en Mallorca.

España.- El pasado 27 de octubre se llevó a cabo la Asamblea General de la Plataforma para el Juego Sostenible en la Sierra de la Tramontana en Mallorca. Allí se hizo un balance de las metas conseguidas durante este año y se habló del programa de actuaciones para el 2023.

Durante la asamblea se celebraron muchas de las ideas y proyectos que se pusieron en marcha como: el Proyecto FES, el encuentro del 2 de junio en Sevilla, donde se puso en contexto el juego sostenible y el trastorno por juego, y cómo se consiguió llevar al Congreso y al discurso político las inquietudes y propuestas del sector.

Cristina García, coordinadora y portavoz de la Plataforma para el Juego Sostenible, agradeció en una carta abierta al sector del juego por las felicitaciones por esta comparecencia: “Quiero intentar canalizar este entusiasmo recibido para transmitir a este mismo sector que ahora es el momento de colaborar, de unirse a la Plataforma para el Juego Sostenible para, entre todos, empujar este movimiento, que nos está haciendo tocar como posibles aspiraciones que antes nos parecían absolutamente inalcanzables”.

“Solo hemos dado algunos pasos dentro del larguísimo camino que nos queda por recorrer, y para ello necesitamos la colaboración de toda aquella empresa que se sienta comprometida con el trabajo serio y digno que nuestra industria desarrolla, con los valores de sostenibilidad que representa”, escribió Cristina García.

La portavoz detalló en el repaso de los logros alcanzados: “Constatamos que lo que hace apenas tres años era un cúmulo de ideas y proyectos, definidos levemente pero sin desarrollar, a día de hoy se habían convertido en realidades incuestionables, que habíamos sabido desplegar mucho más allá de cualquiera de nuestras más optimistas previsiones”.

A su vez, García dijo en su carta que Juego Sostenible “no es una asociación cerrada, más bien todo lo contrario; además, es transversal, y por ello totalmente compatible con la membresía al resto de asociaciones, nacionales, autonómicas y regionales”.

En ese sentido agregó: “Parece claro entonces que para avanzar y no perder fuerza en la inercia actual, la Plataforma para el Juego Sostenible necesitaría de nuevas aportaciones, económicas, de ideas y de inquietudes, que nos hagan sumar representatividad y recursos, no porque los trece miembros actuales vayan a cejar en su empeño, todo lo contrario, sino porque no parece justo ni lógico que solo ellos estén afrontando un esfuerzo que, a la postre, está beneficiando a todo el sector”.

