Se aprobó la venta de seis casinos de Enjoy a sus acreedores

La Fiscalía Nacional Económica de Chile dio luz verde para avanzar con el segundo proceso de reorganización judicial de la empresa.

Chile.- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) aprobó la adquisición de seis casinos que le pertenecían a la cadena Enjoy por parte de sus acreedores: Avla Seguros S.A, WEG Capital SpA y Banco BTG Pactual. El acuerdo se enmarca dentro del segundo proceso de reorganización judicial de la compañía.

El proceso contemplaba la división de la antigua Enjoy en tres: Enjoy S.A (NewCo 3), que incluye los casinos de San Antonio y Los Ángeles, NewCo 1, que se queda con el casino de Punta del Este y otros activos inmobiliarios, y Casinos de Chile SpA (NewCo 2), que contempla los casinos y hoteles de Rinconada, Antofagasta, Chiloé, Viña del Mar, Coquimbo, Pucón y Puerto Varas. Esta última es, justamente, la involucrada en la operación aprobada por la FNE.

Los compradores de estos activos fueron tres. El primero es Avla, una empresa que cuenta con presencia en la industria de seguros de crédito en Chile, Perú, México, Brasil y Estados Unidos. El segundo es WEG Capital, una firma dedicada a la asesoría financiera e inversiones. Y el último, una unidad del banco de inversión BTG domiciliada en Islas Caimán.

La notificación de la operación de las partes involucradas fue realizada el 22 de noviembre de 2024, luego de que el 8° Juzgado Civil de Santiago aprobara la propuesta de acuerdo de reorganización judicial de Enjoy en agosto del año pasado, con el objeto de darle continuidad operacional a estas filiales. La autorización de las mismas se produjo tras la salida de quien estuvo a cargo del proceso judicial, el exgerente general Esteban Rigo-Righi en diciembre.

Ante los posibles riegos de traslape vertical y horizontal, la FNE destacó en el análisis competitivo realizado que no existe riesgo alguno de que se produzcan estos fenómenos, ya que “no realizan ni tienen proyectado realizar actividades económicas en el mismo mercado relevante, ni en mercados verticalmente relacionados”.

“Dado que los adquirentes no participan en actividades relacionadas a la operación de casinos de juego ni en la provisión de otros servicios asociados a dicha industria, la Operación no generaría un traslape actual ni potencial en las actividades de las Partes, ni directa ni indirectamente, ni a nivel horizontal, vertical ni conglomerado. De esta forma, la operación no se traduciría en un aumento en la concentración de mercado en las actividades que involucran a los agentes económicos y activos de la Operación”, puntualizó la fiscalía.

De esta manera, conforme a todos los antecedentes presentados por las partes a la FNE, el organismo recomendó aprobar sin ningún obstáculo la reorganización empresarial propuesta por Enjoy y los demás grupos vinculados a la operación.