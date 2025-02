Rompiendo el molde: las nuevas mecánicas de Play’n GO están revolucionando la industria

George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO.

Play’n GO ya ha anunciado dos nuevas mecánicas de juego para 2025, acelerando su impulso innovador. George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO, revela los secretos detrás de estas innovaciones.

Comunicado de prensa.- Durante dos décadas, el éxito de Play’n GO se ha basado en un concepto muy simple: los juegos de casino deben ser entretenidos.

En enero, en Barcelona, durante ICE, el exitoso estudio de juegos, que anteriormente había creado innovaciones pioneras en la industria como las tragamonedas de cuadrícula, estuvo nuevamente ocupado presentando su último conjunto de nuevas mecánicas de juego.

George Olekszy, jefe de retención de juegos de Play’n GO, comenta: “Puede sonar obvio cuando digo que los juegos de casino deben ser divertidos. Pero, de hecho, esto va en contra de gran parte de la lógica histórica de nuestra industria, donde el enfoque ha estado en encontrar formas de maximizar los ingresos de los jugadores a corto plazo.”

Para Olekszy, Play’n GO prospera cuando está construyendo en la vanguardia absoluta. Él argumenta que es la razón por la que los títulos de Play’n GO resuenan tan fuertemente con los jugadores. “Cuando un jugador elige un juego de Play’n GO, sabe que obtendrá una gran experiencia, gane o pierda.”

Esto no es fácil. Requiere un impulso implacable por la innovación para entregar continuamente nuevas mecánicas de juego pioneras que mantengan a los jugadores al borde de sus asientos.

El revuelo en Barcelona se centró en dos nuevas mecánicas de Play’n GO, que, según Olekszy, remodelarán el panorama del igaming en 2025 y más allá.

Liderando la ola de innovación

La primera de estas innovaciones es Blitzways. El primer juego que utiliza esta mecánica, Legacy of Gems Blitzways, se lanzó durante el ICE.

Blitzways combina Dynamic Payways y un sistema de pago por clústeres para crear algo único. Los carretes pueden expandirse o reducirse con cada giro, generando miles de posibles formas de ganar.

Otras mecánicas similares han demostrado ser muy populares entre los jugadores, pero Blitzways ha vuelto a elevar el estándar. El resultado es más suspenso, más estrategia y una progresión del juego genuinamente cautivadora. Les da a los jugadores un mayor control en un momento en que el juego pasivo simplemente no es suficiente.

“Siempre queremos desafiar las normas de la industria”, dice Olekszy y agrega: “No nos conformamos con mejoras incrementales. Queremos cambiar el juego y hacer que la gente piense: ‘¿Cómo se les ocurrió eso?’”

Volviendo con fuerza

La segunda gran innovación de Play’n GO este año es CrashBack, que redefine el género de juegos de choque, el cual se ha vuelto increíblemente popular en todo el mundo en los últimos años.

CrashBack toma la emoción del juego en tiempo real que los fanáticos de los juegos de choque conocen bien y le inyecta una capa adicional de elección. Esto significa que cada decisión tiene peso.

La mayoría de los juegos de choque ofrecen a los jugadores una sola decisión: cuándo retirar el dinero. CrashBack introduce una función de segunda oportunidad única en su tipo. Los jugadores pueden volver a entrar en la ronda usando las ganancias que ya han retirado, añadiendo una dimensión completamente nueva.

Olekszy cree que CrashBack redefinirá el género de los juegos de choque. “Los juegos de choque han sido uno de los desarrollos más emocionantes en el igaming en los últimos años, pero vimos una oportunidad para evolucionar el concepto”, explica. “Con CrashBack, queríamos ir más allá de la fórmula simple de ‘retirar o perder todo’ y añadir algo que mantenga a los jugadores comprometidos por más tiempo.”

Innovación sin límites

2025 marca un año particularmente definitorio para la empresa sueca. Con Blitzways revolucionando las formas de pago y CrashBack añadiendo un nuevo giro estratégico al género de los juegos de choque, la compañía no solo está iterando sobre tendencias existentes, sino que está remodelando toda la experiencia del jugador.

Para George Olekszy, el objetivo es claro: la innovación debe ser una búsqueda constante, no un avance único. Y Blitzways y CrashBack son solo el comienzo. Play’n GO tiene más por venir en 2025, aunque Olekszy mantiene sus cartas cerca del pecho.

“La industria se mueve rápido, y las expectativas de los jugadores evolucionan igual de rápido”, dice. “Si no estás innovando continuamente, te estás quedando atrás. Vemos como nuestra responsabilidad empujar los límites y desafiar el statu quo. No tenemos planes de desacelerar.”

Podemos esperar que las innovaciones sigan llegando, pero el enfoque permanece igual: crear juegos que los jugadores simplemente amen. No solo por unos pocos giros, sino a largo plazo.