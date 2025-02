Play’n GO Music presenta la banda sonora perfecta para el Día de San Valentín

“GO! For Love”, “Gals, Pals… and Good Times”, “Love? Overrated”, son los nombres de las playlists.

Comunicado de prensa.- Este año, el universo Play’n GO siente el amor. Las series Love, así como Star y Storm de Moon Princess están aquí para traer magia a este día, Rich Wilde sabe un par de cosas sobre aventuras épicas (románticas o no), e incluso Garga de Gargantoonz podría tener un lado suave dentro de su capa exterior extraterrestre. No importa cuál sea tu estilo de San Valentín, hay una canción para todos.

“GO! For Love”

La lista de reproducción definitiva para el Día de San Valentín de Play’n GO Music, repleta de melodías conmovedoras que crean el ambiente ideal para el romance. Ya sea una cena a la luz de las velas o una noche acogedora, este juego inspirado en Love is in the Fair es tu banda sonora para amar.

“Gals, Pals… and Good Times”

Esta lista de reproducción trata de celebrar la amistad, la diversión y aquellos que nos alientan, tal como el encanto mágico de Sweet Alchemy y la energía femenina de Moon Princess Power of Love.

“Love? Overrated”

El único amor que conocemos por aquí es el principal hechicero de Moon Princess. Lo siento, no lo siento. ¿Si no sientes el amor este año? Ningún problema. La lista de reproducción anti-San Valentín de Play’n GO Music está repleta de poderosos himnos, temas de ruptura y vibraciones independientes para que puedas pasar el 14 de febrero a tu manera. Este Día de San Valentín, crea el ambiente perfecto.

“Ya sea que estés celebrando el amor, la amistad o simplemente vibrando en solitario, tenemos la lista de reproducción perfecta para ti”, dijeron desde la empresa.