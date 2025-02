Play’n GO presenta su más reciente slot, Myth of Dead

Myth of Dead es un juego de 5 carretes, 3 filas y 10 líneas de pago.

Este título se suma a la rica historia de juegos de temática egipcia de Play’n GO.

Comunicado de prensa.- Play’n GO profundiza en los misterios del antiguo Egipto con el lanzamiento de Myth of Dead, un juego de slot visualmente impresionante que combina una jugabilidad atractiva con el encanto de los tesoros legendarios. Este juego de 5 carretes, 3 filas y 10 líneas de pago ofrece un viaje cautivador a un mundo gobernado por poderosas deidades y riquezas doradas.

Las características destacadas del juego incluyen WILD RE-SPIN, que puede activarse aleatoriamente en el juego base, brindando a los jugadores la oportunidad de recolectar premios instantáneos vinculados a símbolos de Dios. En el modo FREE SPINS, se selecciona aleatoriamente uno de los cuatro potenciadores para mejorar el juego. Estos potenciadores pueden aumentar la frecuencia de los símbolos, otorgar giros adicionales o aumentar los multiplicadores de premios para obtener recompensas aún mayores.

A la emoción se suma el Camino de la Coronación. A medida que los jugadores recolectan símbolos WILD, avanzan en este camino, desbloqueando giros adicionales y aumentando los multiplicadores, lo que puede conducir a resultados aún mejores. Con su atractiva mecánica y características innovadoras, Myth of Dead ofrece una jugabilidad emocionante para aquellos que disfrutan de desafíos inmersivos.

Este título se basa en la rica historia de Play’n GO de juegos con temática egipcia, como Legacy of Dead y Rise of Dead, al tiempo que introduce nuevas mecánicas y una narrativa más profunda para mantener a los jugadores interesados. Los fanáticos de la serie apreciarán el diseño detallado y las características innovadoras que hacen de esta una adición destacada a la colección.

El jefe de retención de juegos de Play’n GO, George Olekszy, comentó: “Myth of Dead aporta algo nuevo al mismo tiempo que abraza el atractivo atemporal de la mitología egipcia. Diseñamos este juego para entretener y desafiar a los jugadores con una jugabilidad en capas y funciones gratificantes. Es un título que estamos muy orgullosos de compartir con el mundo”.

Los jugadores pueden explorar los secretos de los antiguos y desbloquear tesoros increíbles. Ya sea que te atraigan las narraciones mitológicas o las características dinámicas del juego, Myth of Dead promete una experiencia inolvidable.