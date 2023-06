Representantes de Dreams llegaron a O’Higgins para sumarse a la lucha contra el juego ilegal

Los representantes legales de Dreams se reunieron con el fiscal regional, Emiliano Arias.

Chile.- Los representantes legales de Dreams siguen recorriendo el territorio del país andino para ponerse a disposición de las autoridades regionales con el objetivo de colaborar en la lucha contra el juego ilegal. Recientemente, los abogados estuvieron en la región de Aysén y esta semana volvieron a la región de O’Higgins.

Carlos Silva, fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, y Pablo Norambuena, abogado representante del casino de Monticello, el establecimiento de juego que opera Dreams en la región de O’Higgins, se reunieron con Emiliano Arias, fiscal regional.

Este encuentro, que se llevó a cabo el pasado lunes 19 de junio, fue una de las últimas audiencias relacionadas a la querella presentada por Dreams a mediados del año pasado en las ciudades de Rancagua y Graneros, para perseguir el juego ilegal que se desarrolla en este tipo de locales y que cuentan con los denominadas tragamonedas.

De acuerdo con lo informado por el medio local El Rancaguino, Carlos Silva dijo acerca de la reunión con Arias: “Creemos que el compromiso del fiscal regional sube el nivel a las investigaciones y estamos bien contentos con eso. Después de esta reunión sentimos que estamos en buenas manos y eso genera tranquilidad de que se va a hacer justicia y vamos a avanzar. Así la población va a quedar más protegida, si finalmente estos delitos de juegos de azar son la punta de iceberg de otras situaciones”.

En ese sentido, agregó que hay que respetar las reglas del juego y sostuvo: “Las normas de convivencia social tienen que ver con que no se cometan delitos y esos delitos pueden ser por comercio ilegal, que por no tener patentes no paguen impuestos, pero también gente que esté relacionada con otro tipo de organizaciones criminales que sin duda le hacen mal a la región y al país”.

Por su parte, el abogado Pablo Norambuena, también destacó la especialización que existe en estos delitos al interior de esta fiscalía y cómo tratarlos: “Como querellantes queremos que la investigación avance, se profundice y se pueda establecer justamente los hechos que hemos denunciado. Notamos en la Fiscalía regional y específicamente en el señor fiscal, bastante voluntad para que esto ocurra y preocupación porque este tipo de delitos se investiguen y se sancionen a los culpables”, aseguró.

Norambuena agregó que ven a un cuerpo fiscal “bastante profesional y experto en materia de delitos económicos y de este tipo” y dijo que están “bastante esperanzados de que la investigación pueda tener un buen resultado y con confianza en lo que va a desarrollar la Fiscalía”.

Y sobre lo que se viene en esta materia, explicó que ahora deberán ir viendo el estado de la investigación y solicitando diligencias tendientes al esclarecimiento del hecho, para que finalmente se pueda efectuar una imputación por parte de la Fiscalía a aquellas personas que resulten responsables.

El trabajo en Aysén

A inicios de este año, autoridades gubernamentales de la región de Aysén y representantes de Dreams, coordinaron una serie de encuentros a fin de establecer un plan de acción. El objetivo es abordar la problemática de las salas de juego ilegales que proliferan en la zona.

En ese entonces, de acuerdo con el medio local G5 Noticias, se acordó la instalación de una Mesa de Coordinación con los municipios de Coyhaique y Aysén. Además, se acordó sumar a la querella presentada por Dreams contra esos establecimientos en junio pasado una investigación de la PDI de 2021 sobre estos locales de juego ilegales en Coyhaique.

En esa línea, más recientemente, el fiscal y gerente de Asuntos Corporativos de Dreams, Carlos Silva, le envió una carta al alcalde del Municipio de Coyhaique, Carlos Gatica, A través de la misma, le solicitó que el Municipio cuente con el pertinente informe de calificación de máquinas de juego al momento de renovar las patentes municipales de los locales que presenten servicios de juego electrónico en la ciudad.

La solicitud tuvo lugar en el marco de un período de renovación de patentes municipales. El mismo tendrá lugar durante los meses de junio y julio.