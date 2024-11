Regulación del juego en Brasil: el Senado votará la propuesta en las próximas dos semanas

El presidente del Senado, Rodrigo Pacheco, afirmó que el Proyecto de Ley 2.234 será incluido en la agenda de votación del próximo miércoles 4 de diciembre. De postergarse, volverá a estar en agenda el día 10 de diciembre.

Brasil.- El presidente del Congreso Nacional, senador Rodrigo Pacheco, declaró que el Proyecto de Ley 2.234 para regular casinos, bingos y apuestas irá a votación en el pleno del Senado Federal entre las sesiones del 4 y 10 de diciembre. La inclusión de la propuesta en el orden del día es una petición del colegio de líderes, según explicó Pacheco tras la reunión con representantes del partido.

Según la determinación de Pacheco el proyecto ya debería constar para votación el próximo miércoles 4 de diciembre. Si no es posible analizar el texto la próxima semana, el senador señaló que la propuesta podría volver a la agenda el 10 de diciembre

«Este tema de la legalización del juego es un proyecto que salió de la Cámara de Diputados y tiene apoyo del gobierno. El Senado necesita decidir si lo aprueba o no. Varios senadores me pidieron en la reunión de dirigentes para que lo presentemos a la Pleno”, declaró. El último movimiento de la propuesta se produjo en agosto, cuando los senadores realizaron una sesión temática.

La propuesta que será votada en el plenario en diciembre tiene como autor al senador Irajá. Regula la explotación de juegos de azar y apuestas deportivas en Brasil, aunque esta última modalidad está permitida en el país desde el gobierno de Michel Temer.

«Hubo, de hecho, un error nacional en que Brasil y el Congreso Nacional en legislaturas pasadas permitieron la legalización de las apuestas deportivas sin la legalización de los juegos físicos», analizó Pacheco. «Esta es una premisa que mueve a varios parlamentarios y, por eso, hay varios pedidos de considerar el proyecto, para que puedan votar a favor o no, sobre la legalización del juego en Brasil», agregó.

Pacheco afirmó que la falta de regulación obliga al Congreso Nacional a reevaluar las apuestas, actualmente objeto de dos Comisiones Parlamentarias de Investigación (CPI) en el Senado. «Este momento crítico que nos impone la vida nacional de apuestas deportivas descontroladas debe ser abordado de manera específica. No descarto la eventual y futura necesidad, si estos controles no son suficientes, de prohibir este tipo de apuestas», afirmó. «Pero otro escenario es la cuestión de la legalización del juego. El Senado debe decidir si lo apoya o no«, añadió.

El texto de la ley autoriza la instalación de casinos en polos turísticos o en complejos integrados de ocio, con un límite de un casino por estado y en el Distrito Federal, con excepción de São Paulo, que podría tener hasta tres casinos, y de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Amazonas y Pará, en los que el límite previsto para cada estado es de dos casinos.

Según la propuesta, también podrán funcionar salas de juego en embarcaciones marítimas y fluviales, que seguirán reglas específicas. El casino deberá demostrar un capital social mínimo integrado de al menos R$ 100m (USD 19m) y podrá ser acreditado por 30 años.

La propuesta también establece reglas para el juego de bingo en modalidades de cartón y electrónico, y permite en cada estado la acreditación de una persona jurídica por cada 700.000 habitantes para la explotación del “jogo do bicho”.

En este caso, las autorizaciones tendrán una validez de 25 años, renovables por igual período. Las carreras de caballos podrán ser explotadas por entidades turfísticas acreditadas en el Ministerio de Agricultura, que también podrán explotar, al mismo tiempo, juegos de bingo y video bingo.