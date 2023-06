Randall, Uplatform: “LatAm se diferencia de otras regiones por la gran variedad de deportes que buscan los clientes”

Randall, director de ventas de Uplatform, comparte su visión sobre el mercado latinoamericano y sus expectativas sobre la próxima edición de SiGMA Americas.

Entrevista exclusiva.- El mercado del juego latinoamericano se encuentra en un proceso de expansión evidenciable en países como Argentina, Colombia y Perú, pero también en Chile y Brasil donde se están dando interesantes debates acerca de la regulación del juego.

Para hablar sobre estos temas y sobre la próxima edición de SiGMA Americas, Focus Gaming News habló con Randall, sales manager de Uplatform.

¿Puedes contarnos un poco sobre Uplatform y su papel en la industria del igaming y las apuestas deportivas en América Latina?

Uplatform es una empresa que provee soluciones integrales para cada necesidad en el sector del igaming. Nuestro rol en el mercado latinoamericano es poner a disposición de los operadores la mejor plataforma disponible, logrando así que alcancen sus objetivos con herramientas que mejoren su experiencia.

¿Cuáles son los mayores retos a los que se enfrentan los operadores a la hora de operar en el mercado latinoamericano?

El mayor reto al que se enfrentan los operadores latinoamericanos es ofrecer un producto fresco y de calidad con el que sus jugadores se sientan identificados. Muchas empresas ofrecen plataformas que no cumplen con los requisitos mínimos, lo que hace que sus jugadores pierdan el interés por apostar en determinados sitios.

La regulación de Brasil es un tema candente en estos momentos; ¿cómo cree que cambiará el panorama del iGaming en la región?

Sin duda, Brasil es un caso especial por su tamaño e importancia. Con la mayor economía de América Latina, su liderazgo podría transformar la forma en que otros países ven su legislación y determinar cómo regular la industria del iGaming.

¿Cómo planea diferenciar a Uplatform de otras empresas de la industria del juego electrónico y las apuestas deportivas en Sigma Americas 2023? ¿Qué pueden esperar los asistentes de su equipo?

Uplatform se destaca entre las demás empresas participantes en SiGMA Americas 2023. Con una vasta oferta en deportes y sus mercados, esports, y casino, es difícil encontrar otra plataforma que ofrezca tantas ventajas al cliente final, el apostador. Los asistentes a la feria podrán apreciar mucha profesionalidad y conocimiento sobre lo que el operador necesita a la hora de decidir y elegir la mejor plataforma de igaming.

Las apuestas deportivas son sin duda la principal actividad de apuestas en la región. ¿Cómo definiría las principales peculiaridades del comportamiento de las apuestas en la región? ¿Difiere de otras regiones y cómo influye en el desarrollo de sus productos?

América Latina en su conjunto es una región muy diferente y mixta. Con la influencia de los deportes europeos y americanos en el gusto de sus apostantes, se diferencia de otras regiones por la gran variedad de deportes que buscan los clientes. Este concepto de variedad influyó en Uplatform para crear un entorno que ofrece todas las disciplinas con sus respectivos mercados a los consumidores de deportes tan variados como el béisbol, el baloncesto y, por supuesto, el fútbol. Uplatform ofrece una solución para cada necesidad.

¿Qué puede ofrecer el sportsbook de Uplatform al creciente mercado brasileño? ¿Qué mercados cree que ofrecen mayores oportunidades?

Uplatform puede ofrecer al mercado brasileño una potente herramienta que satisface las necesidades de los apostantes en cualquier disciplina deportiva que prefieran. Cabe destacar la gran variedad de fútbol que ofrece la plataforma, un producto favorito entre los apostantes de Brasil. Además de esto, Uplatform mira al presente y ofrece soluciones robustas a los jugadores de esports, un segmento que crece día a día entre la población más joven, y soluciones clásicas para los jugadores de casino con una amplia variedad de juegos online que permiten llegar a todos los estratos de la población a los que les gusta apostar.

¿Cuáles son algunas de las tendencias clave que están viendo en la industria del igaming y las apuestas deportivas en Latinoamérica, y cómo se está adaptando Uplatform a ellas?

Las tendencias entre los apostadores en Latinoamérica son muy diversas pero constantes. Ahora los apostadores no solo buscan las cuotas de los principales partidos sino también propuestas que sean atractivas y originales. Otra tendencia principal entre los apostadores deportivos son las apuestas en vivo, también con muchas opciones para que los clientes exploren y elijan la apuesta que más les atraiga. En cuanto a los casinos, destaca la preferencia de los jugadores por las máquinas tragaperras y los casinos en vivo, y para las nuevas generaciones, los Esports son una necesidad. Uplatform ha lanzado el concepto All in One, que, como se ha indicado, cubre todas las necesidades de todo tipo de apostantes en un único lugar; con ello, no hay necesidad de visitar varios sitios; todo está disponible y a mano del apostante.

¿Qué consejo le daría a las empresas que buscan entrar en el mercado latinoamericano del igaming y las apuestas deportivas?

Aconsejo a las empresas que quieran entrar en el mercado latinoamericano que lo hagan solo si tienen una solución para cada necesidad. En otros tiempos, los apostantes latinoamericanos se conformaban con tener líneas en los principales partidos del día. Hoy eso ha cambiado, y ahora buscan apostar en cada mercado que se les pueda ofrecer y pasar el tiempo apostando en el casino mientras esperan su partido preferido. Si las plataformas no cuentan con todas estas variantes, es mejor no intentar ingresar al mercado de LatAm ya que lo más probable es que el intento fracase.

¿A qué otros eventos del sector tiene previsto asistir la empresa este año?

En primer lugar, estamos encantados de asistir a la próxima edición de SiGMA Americas. Es una oportunidad fantástica para conectar con los líderes del sector y mostrar nuestros productos y servicios en Latinoamérica. A continuación, tenemos iGB Live, que está programado para julio de 2023. Este evento es conocido por su ambiente vibrante y sus oportunidades de establecer contactos, y estamos deseando establecer conexiones valiosas y explorar posibles asociaciones. Poco después, asistiremos a SIGMA Asia. Es una gran plataforma para conocer las tendencias emergentes en Asia y entablar debates significativos.

A medida que nos acercamos al final del año, tenemos marcada en nuestro calendario la Cumbre SBC de septiembre de 2023. Por último, pero no por ello menos importante, tenemos SIGMA Europa.

Asistir a estos eventos del sector es una parte esencial de nuestra estrategia empresarial, ya que nos permiten mostrar nuestras ofertas, estar al día de las tendencias del sector y establecer valiosas conexiones con compañeros del sector y clientes potenciales. Estamos entusiasmados con las oportunidades que estos eventos brindarán a nuestra empresa y esperamos sacar el máximo partido de ellos.