Uplatform analiza el impacto de los Esports en el mercado asiático de las apuestas deportivas

Uplatform reveló cómo el surgimiento de Esports impactó en el mercado asiático de las apuestas deportivas.

Comunicado de prensa.- Actualmente, millones de entusiastas y participantes de los Esports se encuentran dispersos por todo el mundo. Con una población en constante crecimiento y un entorno altamente competitivo, Asia se ha consolidado como una potencia en los Esports en los últimos años. Esta creciente popularidad de los deportes electrónicos en Asia ha generado un impacto significativo en el mercado de las apuestas deportivas y en el sector del iGaming en general. En este artículo, Uplatform analiza en detalle cómo el surgimiento de los Esports transformó al tradicional mercado asiático de las apuestas deportivas, explorando sus implicaciones y consecuencias.

El crecimiento explosivo de los deportes electrónicos: una mirada a su creciente popularidad

Los deportes electrónicos experimentaron un notable avance desde sus inicios hasta convertirse en una industria próspera en la actualidad. Este fenómeno captó el interés de inversores de todo el mundo, quienes están dispuestos a destinar sus recursos en esta área. Durante la última década, el mercado de iGaming vivió un crecimiento exponencial, alcanzando un valor de varios miles de millones de dólares. Según un informe de Emergen Research, se proyecta que la industria de los deportes electrónicos alcance un valor de mercado de 5100 millones de dólares para el año 2028, consolidándose como un sector en constante expansión y con grandes perspectivas de futuro.

Crecimiento de la audiencia y diversidad en los deportes electrónicos

Los esports tienen más de 474 millones de audiencias globales y se espera que superen los 577 millones para 2024. Millones de jugadores y espectadores han acudido en masa a juegos en línea populares como PUBG, Apex Legends, Call of Duty Mobile y muchos otros en los últimos años. El iGaming en Asia en su conjunto se ha beneficiado de esto. Si bien los deportes electrónicos fueron populares por primera vez entre los jóvenes, desde entonces han atraído a un grupo demográfico más amplio de fanáticos. Los juegos de Esports más conocidos incluyen Dota 2, League of Legends y Counter-Strike: Global Offensive, y la cantidad de apostadores activos de League of Legends aumentó drásticamente durante el último año.

El auge de las apuestas deportivas en Asia: una revolución cultural y una industria multimillonaria

Con millones de espectadores que vienen a ver torneos y eventos, los deportes electrónicos se han convertido en una fuerza dominante en el negocio de iGaming de Asia. Los mercados asiáticos representan más del 50 por ciento de los ingresos totales de apuestas de Esports, lo que lleva a los operadores a buscar formas más accesibles para que los apostantes accedan y realicen apuestas en sus competencias preferidas. Las personas entre 18 y 25 años representan el 78 por ciento de los apostadores de Esports en la región y son el futuro de la industria. Mientras que el 64 por ciento de los apostadores apuestan exclusivamente en Esports, el 24 por ciento de los apostadores de Esports también apuestan ocasionalmente en deportes tradicionales. Millones de fanáticos participan y apuestan en eventos en China y Corea del Sur, lo que los convierte en dos de los mercados de deportes electrónicos más grandes del mundo.

El auge de los esports en el sudeste asiático

Las empresas de desarrollo a gran escala están cada vez más presentes en el mercado del sudeste asiático. Con alrededor de 310 millones de jugadores, el sudeste asiático es la región de iGaming de más rápido crecimiento en el mundo. Este ascenso meteórico se puede atribuir en gran medida a la creciente popularidad de los deportes electrónicos y al advenimiento de la infraestructura de red 5G. Alrededor del 82% de toda la población de iGaming en el sudeste asiático, o 250 millones de jugadores, juegan en dispositivos móviles. Además, se generaron $4.4 mil millones en ventas de los deportes electrónicos del sudeste asiático en 2019, un aumento del 16 por ciento año tras año. En 2015, los dispositivos y servicios móviles generaron 3100 millones de dólares, o el 71 por ciento de los ingresos totales. Se espera que el mercado alcance los 476 millones de usuarios y genere $8.3 mil millones en ventas para 2023.

Cada año se celebran numerosos eventos de Esports en toda Asia. Uplatform reconoce la creciente popularidad de los deportes electrónicos y proporciona un software de apuestas que conduce a establecer y hacer crecer un negocio exitoso. Existen numerosos resultados potenciales, incluidos los siguientes:

Uplatform ofrece opciones de apuestas para cientos de juegos, incluidos Call of Duty, Valorant, Warcraft III, League of Legends, PlayerUnknown’s Battlegrounds y Rocket League.

Los jugadores pueden apostar en una amplia gama de eventos de Esports, incluidos LPL Summer 2023 y Valorant Champions Tour Pacific, fútbol, ​​hockey, cricket y golf, así como apuestas sobre el rendimiento de un solo jugador y más.

Las apuestas se pueden realizar en tiempo real en más de 60 juegos diferentes.

Cómo afectan los deportes electrónicos a la industria de las apuestas deportivas en Asia

Asia se unió a la tendencia global de los Esports, convirtiéndose en un caldo de cultivo para su crecimiento. En esta región, los deportes electrónicos florecieron, dando lugar a una proliferación de competiciones, ligas y equipos. Debido a su potencial, así como a los desafíos y cambios que introdujo en el mercado asiático de las apuestas deportivas, los Esports han tenido un impacto considerable en esta industria. A continuación, se presentan algunos de los efectos destacados generados por los deportes electrónicos:

Diversificación de las opciones de apuestas

El auge de los esports en Asia como deporte para espectadores ha brindado a los corredores de apuestas una nueva forma de expandir sus líneas de productos. Hay una audiencia considerable y dedicada a las competiciones de Esports como Dota 2, League of Legends y Counter-Strike: Global Offensive. Debido a esto, los corredores de apuestas han comenzado a ofrecer apuestas en eventos y competencias de Esports, brindando a los apostadores una variedad más amplia de posibilidades de apuestas.

Uplatform, al darse cuenta de la tendencia de los Esports y de cómo se ha convertido en un componente necesario de los sitios web y las aplicaciones móviles, ha desarrollado una casa de apuestas deportivas con todas las funciones, soporte para múltiples dispositivos, adaptabilidad a diferentes mercados, cobertura detallada de eventos y estrategia. posibilidades de localización. Uplatform ofrece más de 300 mercados de apuestas, más de 60 deportes electrónicos y juegos, y 9500 eventos previos al partido y en vivo, incluidos DOTA 2, Call of Duty, CS: GO, juegos de cartas como Pokémon y Hearthstone, e incluso Angry Birds.

Nueva demografía de los apostadores

Los deportes electrónicos han traído un nuevo grupo demográfico de apostadores a la industria de las apuestas deportivas en Asia. Las generaciones más jóvenes, que pueden no haber estado interesadas en las apuestas deportivas tradicionales, se sienten atraídas por Esports Asia debido a su naturaleza digital y su juego competitivo. La industria de las apuestas deportivas se ha beneficiado del surgimiento de un nuevo grupo demográfico de clientes más jóvenes.

Según Uplatform, entre el setenta y cinco y el ochenta por ciento de todos los apostadores de Esports tienen menos de treinta y cinco años en este momento. Se estima que entre el 95 por ciento y el 98 por ciento de los apostantes de Esports son hombres. Sin embargo, para 2024, los expertos predicen que las mujeres representarán alrededor del 15 por ciento de todos los apostantes en la industria de los deportes electrónicos.

Avances tecnológicos

Los deportes electrónicos han impulsado los avances tecnológicos dentro de la industria de las apuestas deportivas en Asia. La demanda de transmisión en vivo de eventos de Esports y datos en tiempo real ha llevado al desarrollo de tecnologías y plataformas innovadoras. Esto incluye sitios web dedicados a las apuestas de Esports, aplicaciones de apuestas móviles y servicios interactivos de transmisión en vivo que ofrecen experiencias de apuestas inmersivas para los entusiastas. Estos avances han hecho que las apuestas de deportes electrónicos sean más accesibles, convenientes y atractivas para los apostadores asiáticos.

Colaboraciones y patrocinios

La creciente prominencia de los deportes electrónicos ha atraído la atención de las principales marcas y patrocinadores en Asia. Los operadores de apuestas deportivas han reconocido el potencial de colaboraciones y patrocinios con equipos, ligas y torneos de Esports. Esto ha dado como resultado una mayor inversión y asociaciones entre los operadores de apuestas deportivas y las organizaciones de deportes electrónicos, lo que ha impulsado aún más el crecimiento de ambas industrias en Asia.

Cambios en las preferencias de apuestas y consideraciones regulatorias

La creciente popularidad de los deportes electrónicos en Asia ha tenido un impacto significativo en la vertical de apuestas deportivas. Las preferencias de los apostadores asiáticos están cambiando lentamente de los juegos de casino a las batallas virtuales. Como resultado, los operadores de apuestas deportivas han modificado sus estrategias y asignado recursos para satisfacer las cambiantes demandas de los usuarios, asegurándose de seguir siendo competitivos en el mercado en evolución.

El auge de las apuestas de Esports también provocó problemas regulatorios. Los gobiernos y los organismos reguladores han tenido que navegar por aspectos únicos de los deportes electrónicos, como los requisitos de edad de los jugadores, los riesgos de amaño de partidos y la incorporación de monedas virtuales. Por lo tanto, equilibrar la protección del consumidor, las prácticas de apuestas responsables y el juego limpio se ha convertido en un enfoque clave en el desarrollo del marco regulatorio de Asia para las apuestas de deportes electrónicos.

Conclusión

A medida que aumenta la popularidad de los deportes electrónicos, ha aumentado el interés por hacer apuestas en estos eventos. El rápido crecimiento de los deportes electrónicos en Asia, combinado con su inclusión en el mercado de apuestas deportivas, es un buen augurio para ambos mercados y contribuye a la expansión general de las apuestas deportivas. Afortunadamente, Uplatform está aquí para satisfacer esta necesidad, brindando acceso a más de 300 mercados de apuestas, más de 60 juegos de Esports y 9500 eventos previos al partido y en vivo. Con la amplia gama de servicios de Uplatform, los operadores pueden llegar y atraer a un público más amplio sin esfuerzo.

Ver también: Uplatform exhibirá las soluciones de iGaming de LatAm en SiGMA Americas 2023