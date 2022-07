Quinieleros protestan frente a la Fiscalía en Paraguay

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) piden que avance la causa contra TDP.

Paraguay.- Luego de que en los últimos días se conocieran novedades en la causa Conajzar, trabajadores de juegos de azar pidieron que otras causas corran la misma suerte y avancen en la Justicia. Por eso se movilizaron al Ministerio Público para pedir que se investigue a TDP, empresa explotadora de la quiniela en Paraguay.

Integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores, Vendedores de Quiniela, Bingo, Juegos de Azar y Afines (Sintraquiba) protestaron frente al Ministerio Público para pedir por novedades en la denuncia presentada en 2020.

La representante de Sintraquiba, Alicia Gutiérrez, le dijo al medio local ABC Color, que denunciaron a TDP por incumplimiento en el pago de impuesto establecido en la Ley 431/73, como explotadora de la quiniela adjudicada en 2015.

Al momento de la denuncia, pidieron que se investigue a la Conajzar porque era su obligación exigir el pago de ese impuesto y si la empresa no lo pagaba, se debía rescindir el contrato. Sin embargo, no solo no se rescindió el contrato, sino que TDP volvió a resultar adjudicada en 2020.

“Queremos ampliar la denuncia a la gestión actual y que avance la investigación de la causa que planteamos en 2020”, dijo Gutiérrez.

El sindicato acumula cuestionamientos a TDP. Anteriormente ya habían apuntado contra la empresa por presuntas malas condiciones laborales y otras irregularidades.

Causa Conajzar

El ex titular de la Comisión José A. Ortiz y la directora general de la Dirección de Beneficencia y Ayuda Social (Diben), Carmen Alonso, fueron acusados de lesión de confianza.

Los otros acusados en la causa son: Ricardo Núñez; Rubén Rousillón (representante de las gobernaciones); Omar Mongelos y Raúl Mariano Silva Busto, integrante y ex integrante, ambos en representación del Ministerio del Interior y Álvaro Wasmosy, representante de la firma TDP SA.

La Fiscalía sostiene que los acusados habrían concedido de forma irregular adjudicaciones de máquinas tragamonedas, de la quiniela y de otros juegos de azar. Según la imputación, “con respecto al control del funcionamiento de las tragamonedas, la irregularidad consistió en que se cedieron los derechos a una empresa privada, cuando por ley debería ser potestad de las municipalidades”.

La fiscal también solicitó el sobreseimiento provisional para el ex procurador general de la república, Sergio Coscia, ya que a su criterio aún no cuentan con las pruebas suficientes para formular la acusación.

El juez de Delitos Económicos Humberto Otazú deberá fijar la fecha para el desarrollo de la audiencia preliminar.

