Quién es el embajador de Betnacional que ganó el premio «FIFA The Best»

Vinicius Júnior fue reconocido como el mejor futbolista del mundo con el premio The Best 2024 de la FIFA.

Se trata del jugador de fútbol brasileño Vinicius Jr. que se desempeña en la selección de Brasil y en el Real Madrid.

Brasil.- El delantero brasileño Vinicius Júnior, que juega en el Real Madrid y en la selección brasileña, fue elegido el martes 17 de diciembre mejor futbolista del mundo con el premio The Best 2024 de la FIFA. El jugador es embajador del operador de apuestas deportivas Betnacional y recibió un homenaje de la empresa que representa.

La empresa publicó un video en sus redes sociales felicitando a Vini por su logro. En el video, la casa de apuestas destaca el orgullo que siente por su asociación con el embajador y afirma que el atleta brasileño representa los valores que defiende la marca.

João Studart, CEO de Betnacional, destacó: «Hoy es el día de celebrar el talento único de nuestro embajador, Vini Jr., ¡que ha sido elegido el mejor jugador del mundo por la FIFA The Best 2024! Este logro refleja no sólo su habilidad en el campo, sino también su dedicación, perseverancia y pasión por el fútbol, cualidades que inspiran a millones de personas en todo el mundo».

«Es un honor tenerlo como parte de Betnacional, representando a Brasil y sus valores dentro y fuera del campo. Felicitaciones, Vini, por escribir otro capítulo inolvidable en la historia del deporte», añadió Studart.

Vini se hizo un nombre como futbolista y también por su activismo contra el racismo. Su labor le valió el Premio Sócrates 2023, que concede la revista France Football a la labor humanitaria de un futbolista.

En el terreno de juego, la temporada 2024 ha sido triunfal para el jugador, ya que el Real Madrid ha ganado la Liga 2023-24, la Supercopa de España, la Liga de Campeones de la UEFA 2023-24, la Supercopa de la UEFA y la Copa Intercontinental de la FIFA.