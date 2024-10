Seguro oíste hablar acerca del stake, un concepto ligado al mundo de las apuestas sports que permite establecer cuánto apostar y analizar la rentabilidad. Te explicamos como sacarle provecho.

Hablamos del total de dinero que apuestas de acuerdo a la confianza que tienes en un pronóstico acerca del evento específico. En otras palabras, refiere a un nivel de valoración, del 1 al 10, que se le da a la apuesta hecha, donde 1 simboliza el mínimo y 10 el máximo. O sea, qué significa stake en apuestas refiere a cuánto dinero estamos dispuestos a aventurar en relación a las posibilidades de que la predicción se dé.

El stake además de ayudar a establecer cuánto dinero apostar, además permite analizar la rentabilidad de una apuesta. Para esto, hay que comparar el stake con la cuota que brinda la casa.

Qué es el stake en apuestas

De este modo, cuando se menciona qué es el stake en apuestas se hace referencia al total de dinero que se apuesta según la escala de seguridad que se deposita en una apuesta hecha.

A modo de ejemplo, puede ser el caso de Sacachispas enfrentado a Estudiantes de la Plata por la Copa argentina y el jugador hace una apuesta a favor del triunfo del segundo, el stake es de 9 sobre 10.

Qué es stake en apuestas deportivas

Si traducimos el término encontramos que refiere a inversión, y en un punto lo es, pero averigüemos más acerca de qué es stake en apuestas deportivas.

En algunas oportunidades encontramos como respuesta que se liga al valor invertido en una apuesta dentro del saldo en la cuenta del apostador, o sea, qué porcentaje del dinero libre en su cuenta va a un pronóstico.

Por otro lado, cuando se asocia a apuestas deportivas encontramos que el término se relaciona con la probabilidad de que un pronóstico acierte.

Ambos conceptos se tocan entre sí porque la inversión que está en juego al momento de apostar depende del grado de confianza que se tenga en la apuesta.

Qué es stake 10 en apuestas

Definir qué es stake 10 en apuestas hace referencia a un grado de confianza concreto que el apostador tiene ligado a su apuesta. Se utilizan valores numéricos para señalar ese grado de confianza, del 1 al 10. Siendo 1 muy escasa y 10 absoluta.

Cuando algún jugador hace apuestas stake 10 significa que el apostador está del todo convencido de que su apuesta va a ser la ganadora. Algo que, claramente se reserva para apuestas determinadas o usuarios bastante experimentados. La utilización del stake 10 en apuestas es muy personal y depende de las valoraciones de cada uno que juegue, por lo que es central contar con buen criterio para utilizar el stake 10.

Cómo calcular el stake de una apuesta

Sabiendo ya qué es, toca saber cómo calcular el stake de una apuesta. Para esto hay diversos métodos, pero uno de los más simples y populares es:

Primero, crear el bankroll propio, o sea, el dinero general que está utilizable para la apuesta.

Después, hay que precisar la unidad de stake, es decir, el total fijo que vas a jugar por cada punto de confianza. A modo de ejemplo, si es de 100 dólares y tu unidad de stake es de 1 dólar, quiere decir que vas a apostar 1 dólar por cada punto de confianza.

Luego, debes determinar un nivel de confianza a cada apuesta que realices, utilizando la escala del 1 al 10. Si consideras que existe un 70% de posibilidades de que gane River Plate a Boca Juniors, puedes asignarle un grado de confianza 7.

Por último, hay que multiplicar la unidad de stake por el nivel de confianza dado para obtener el importe a apostar. Por ejemplo, si la unidad de stake es de 1 dólar y tu nivel de confianza asciende a 7, apuestas 7 dólares (1×7)

A cada dígito de la escala del 1 al 10 se le fija un porcentaje del dinero total del que se dispone para hacer el total de las apuestas elegidas.

Si bien establecer la confianza que tenemos para cada apuesta es algo subjetivo y personal, si podemos dar ciertos consejos para reconocer cuáles apuestas cuentan con más o menos riesgo.

Stake 1-2: trata de apuestas de victoria muy irrealizable, pero con una cuota tan elevada que se puede asumir el riesgo.

Stake 3-4: son apuestas complejas de acertar por contar con poca data o porque se busca la sorpresa.

Stake 5-6: remite a las apuestas de éxito posible, en las que el jugador dispone de suficiente información que desafía a oponentes neutrales.

Stake 7-8: son las apuestas de éxito por demás probable en las que contamos con muy buena data o sobre las que existe una cuota infrecuentemente alta.

Stake 9-10: trata de apuestas de éxito casi seguro por hacerle frente a rivales con mucha diferencia.

Alcanzando este método, vas a poder calcular de forma simple el stake de cualquier apuesta que desees. No obstante, hay que considerar que este método no es siempre seguro ni exacto, sino que se asienta en la propia estimación de las probabilidades. Por esto, es clave que seas objetivo y equilibrado al momento de asignar grados de confianza, y que no te guíes por favoritismos o emociones propias.

Aprender cómo opera el stake es esencial para jugar bien sin caer en pérdidas de presupuesto. Considera que estrategias del tipo all-in hacen que puedas perderlo todo antes o después. Por ese motivo, lo central es conocer cómo apostar con stake. De esta forma, vas a ir sumando ventajas. Recuerda que gestionar el bank, también hace que juegues de modo responsable.

