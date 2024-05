Las apuestas orientadas al fútbol pueden ser ideales si se cuenta con conocimientos básicos acerca de este vibrante y amado deporte y las apuestas en línea. Descubre cómo apostar y optar por los mejores mercados para cada encuentro.

Apuestas mundiales

Actualmente, se ofrece una gran variedad de deportes diferentes para apostar. Los usuarios pueden optar por sus favoritos y hacer sus apuestas. No obstante, no todos cuentan con el mismo grado de popularidad. En este sentido, el fútbol es el deporte que se lleva el podio.

Resulta natural, ya que el fútbol es el más habitual en el mundo, con millones de fanáticos y miles de partidos disputados.

Prácticamente todos los encuentros que se disputan hoy, en especial los de competencias oficiales, están al alcance de los apostadores.

Entre ellos, La Premier League, la Champions League, La Copa del Mundo FIFA, el torneo de cada país y más competiciones. En todas las apuestas mundiales se puede apostar, permitiendo disfrutar de los torneos preferidos y más buscados en tiempo real.

Ver también: Conocé la reconocida casa de apuesta deportiva Bet365 en Argentina

Cómo ganar dinero apostando en fútbol

Hacer el paso a paso que sigue es clave al momento de comenzar a apostar en el deporte en el que todos quieren estar, evitando pérdidas de dinero y malos entendidos. Repasa cómo ganar dinero apostando en fútbol.

Analiza el evento

Esto es necesario y se pide. Es más sencillo saber de fútbol que de otro deporte, pero no significa que no haya que estudiarlo para apostar. Saber de la previa, ver estadísticas, etapa que atraviesan ambos, aspectos externos al juego, rotaciones, lesionados, favoritos y su necesidad de ganar, golear, etc. todo esto puede influir en el encuentro y marcar las claves al momento de invertir.

Explora cuotas y mercados valiosos

Existen mercados que pueden ajustarse mucho a la cuota par, en especial en partidos empatados. Para encuentros desiguales, el team favorito siempre eleva el valor de la apuesta.

Apuesta en contra de las tendencias

Siguiendo el tip de arriba, encontrar tendencias es esencial al momento de apostar en fútbol. Por ejemplo, si un equipo de mitad de tabla lleva 5 encuentros sin ganar de visita, la probabilidad de que la racha se quiebre es mayor.

Evita errores habituales

Existen errores en las apuestas deportivas que se dan una y otra vez con el paso del tiempo y a futuro es mejor prevenirlos. Algunos de ellos son: apostar en amistosos, ya que son encuentros complejos de pronosticar; solo a apostar a favoritos, una que no todos consiguen conquistar como antes o van variando sus resultados y se hace en cuotas muy bajas.

Combinar cuotas bajas

Esta es una gran opción para elevar el valor de una buena apuesta en fútbol. Se pueden concertar eventos de 2 equipos que se ven como favoritos para alcanzar una cuota cercana a 2.00, por ejemplo.

Aprovecha la diversidad de mercados

Relacionado a lo anterior, combinar 2 variables de un mismo encuentro puede brindar un aumento claro de la cuota sin ceder su valor.

Los mercados online ofrecen, por ejemplo, la oportunidad de combinar apuestas de doble resultado con apuestas de total de goles. Hay muchas alternativas.

Ver también: ¿Qué significa apuesta sin empate? La herramienta que reduce riesgo de pérdidas

Tipos de apuestas de fútbol

Sabiendo cómo funcionan las cuotas y en qué competencias se pueden dar, es tiempo de analizar los muchos tipos de apuestas de fútbol servibles.

Apuestas al ganador

Las apuestas al ganador llevan a ir por el resultado del encuentro de fútbol, sea por el que gana o el empate. No es preciso señalar el resultado exacto del marcador, sino que solo hay que apostar por de las 3 opciones posibles.

Apuestas con Hándicap

Tal como pasa en otros deportes de baloncesto o americano, las apuestas de este tipo pueden colaborar en sumar ganancias jugosas aun con la derrota del equipo preferido. Aquí, el underdog tiene ventaja previa al comienzo del encuentro, mientras que el favorito se muestra con desventaja. Por lo general con un hándicap de 1 o 2.

Apuestas Más/Menos

Resulta una de las apuestas con más rastreo en fútbol aquí, el fin es el de acertar con el total de goles que se anotarán en un encuentro y para eso hay que invertir en la chance de que firmen más o menos goles de los que dicen las casas de apuestas (Over o Under).

Apuestas futuras

Las apuestas orientadas al mundo del fútbol no tienen que ser sólo acerca de lo que pasa en los 90 minutos del encuentro. Si gustas de las estadísticas o de acertar lo que pasará al acabar la competición, existen apuestas especiales como: total de victorias por team, ganador del balón de oro, de la competición, máximo anotador, equipos que clasifican, etc.

Estas pueden hacerse en cualquier instante previo a que inicie la competencia, o mientras sucede.

Apuestas en directo

Las casas de apuestas sports brindan cuotas en directo, lo que se traduce en contar con diversos mercados adaptados a lo que sucede en esos encuentros. Así, está la chance de ganar acertando con el próximo team que anotará, el total de goles o si habrá remontada. Hay que considerar que en las apuestas en directo la velocidad es clave al decidir, dado que las cuotas varían rápido y se puede perder una oportunidad.

Estadísticas en apuestas de fútbol

Son muchos los apostadores que buscan conocer estadísticas en apuestas de fútbol para apostar. En este sentido, existen muchas webs que ofrecen este tipo de marcadores y datos para consultar los mejores partidos para hacer apuestas de acuerdo al campeonato o encuentro favorito.

Las secciones de estadísticas y tendencias son clave y tienen como meta ayudar a establecer los equipos de fútbol que están jugando mejor o peor, los que están por debajo o por arriba en la liga, o los que siempre marcan más que el resto, entre más.

Las estadísticas que marcan goles, córneres o triunfos son los patrones más habituales y usados por los usuarios de pronósticos para establecer sus apuestas.

Ver también: Descubre los mejores trucos ¡y aprende cómo ganar dinero con las apuestas deportivas!