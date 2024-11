Qué dijo el presidente de la Asociación Argentina de Tenis sobre las apuestas deportivas

Agustín Calleri, ex jugador profesional y actual director de la AAT, comentó sobre el fenómeno y qué estrategias implementan desde la asociación para combatir las apuestas ilegales.

Argentina.- En el marco de la «Final 8» que se llevará a cabo el próximo jueves, en Málaga, donde el equipo argentino de tenis de la Copa Davis competirá contra Italia, Agustín Calleri, presidente de la Asociación Argentina de Tenis, fue entrevistado por el diario La Nación, donde compartió su opinión sobre las apuestas deportivas.

«Por supuesto que es un tema complejo, pero depende de cómo lo mires. Yo creo que la apuesta ilegal es lo malo. Acá se está hablando de las casas de apuestas legales. Hoy la mayoría de las federaciones deportivas de la Argentina tienen algún sponsor de apuestas legales. Lo ilegal es lo malo, lo ilegal es que un jugador se apueste en su contra, que un presidente de un club mande para atrás a sus jugadores. Eso es lo que está mal. Pero si de la otra manera ayuda para potenciar el deporte, yo no lo veo mal, siempre y cuando vaya bien dirigido.«

Calleri es un oriundo de la ciudad de Río Cuarto, Córdoba, fue también consultado por el periodista Sebastián Torok sobre el escándalo de amaño en el club de fútbol Atenas de Río Cuarto. Federico Felippa, presidente del club de fútbol Atenas de Río Cuarto, fue detenido en cumplimiento de una orden de la Jefatura de la provincia, tras ser descubierto por la justicia de Córdoba por la manipulación de los resultados de su equipo para obtener beneficios económicos a través de una plataforma de apuestas online.

«La justicia todavía no se expidió, está la investigación. Si llega ser así, duele. Duele porque yo soy hincha de ese club, me parece que es totalmente incorrecto si realmente pasó. Siendo presidente de un club, apostarte en contra… Por supuesto que duele. Pero todavía la justicia no se expidió y hasta que no lo haga…», expresó en la entrevista.

El tenis, bajo lupa de las apuestas ilegales

Calleri también fue consultado sobre la tendencia que sucede en el tenis con el amaño de partidos, el proyecto de la AAT de 2019 para capacitar a los jugadores para prevenirlo.

«Sí, sí, lo habíamos hablado. Es muy importante. En un momento dijimos que queríamos tener algunos actores que den esas charlas. Viendo que hoy está más compleja la situación, no solamente en lo deportivo, sino en lo social, en los colegios… También las escuelas tendrían que poder hablar de esos temas, porque es una cuestión compleja que un chico de 13 o 14 años esté apostando», dijo a La Nación y agregó: «Creo que tenemos que empezar a hacer charlas y empezar a hablar de que está mal, de que es ilegal».

Para el presidente de la AAT existe la necesidad de visibilizar el tema de las apuestas ilegales. «Hay que demostrarles de que es un camino que no te lleva a nada productivo. Por ahí, por el momento pensás que te va a solucionar la vida, pero es mucho más lo que vas a perder que a ganar. Y hay casos que son claritos, con jugadores que están suspendidos de por vida, suspendidos por dos o tres años, que pierden el ranking. Después, en el circuito, querés volver y decís: ‘Che, este estuvo apostando en su contra’ y te miran distinto. No es fácil volver tampoco después de dos o tres años. Si no es fácil volver después de una lesión de un mes, imaginate luego de varios años afuera. Es un tema que estuvimos hablando en la asociación; tenemos que abordarlo,» concluyó.