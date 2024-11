Qué dijo el presidente del club cordobés detenido por supuesta manipulación de partidos

Federico Felippa, de Atenas de Río Cuarto, ejerció su derecho a réplica con un descargo ante las acusaciones, allanamiento de su domicilio y su demora transcurrida el martes.

Argentina.- El pasado martes 5 de noviembre, Federico Felippa, presidente del club de fútbol Atenas de Río Cuarto, fue detenido en cumplimiento de una orden de la Jefatura de la provincia, tras ser descubierto por la justicia de Córdoba por la manipulación de los resultados de su equipo para obtener beneficios económicos a través de una plataforma de apuestas online. Días después de su detención, el dirigente realizó un descargo por redes sociales.

La detención fue el resultado de una exhaustiva investigación de la policía provincial, que reunió pruebas suficientes para proceder con la captura del dirigente del Albo. El caso está siendo analizado por la justicia cordobesa, que tomará una decisión en las próximas horas.

El dirigente del “albo” emitió un comunicado en Facebook donde repasó lo realizado bajo su gestión, se defendió de las críticas y anunció que en diciembre – por estatuto – deja su cargo.

Cabe destacar que la denuncia que desató este escándalo fue realizada por la Lotería de Córdoba y apunta sobre los principales directivos del club. Entre ellos el presidente Federico Felippa, quien fue demorado en la Departamental de Río Cuarto y se le allanaron un par de domicilios secuestrando dispositivos móviles (celulares y computadoras).

El descargo de Felippa

“A mi querido Atenas — Ante la situación que se suscitó y que hoy genera conflicto sobre el Club que amo con toda mi vida, ese lugar donde pasé mi infancia completa y al cual le dí todo de mí en cada uno de los lugares donde estuve tanto como jugador, hincha o dirigente. Quiero expresarles lo siguiente: Toda mi vida quise ser presidente de Atenas, llevar al club a lo más alto, jugar esas categorías que solo veíamos por televisión y un día me tocó, con mucho esfuerzo y con un grupo de gente logramos plasmar una idea de club fuerte y social, llevándolo a lo más alto del fútbol regional, saliendo campeones de la liga después de 16 años con primera división y para coronar ese hermoso día lo hicimos con reserva también y como si eso fuera poco, en el año 2023 ascendimos a la tercera categoría del fútbol argentino, un sueño cumplido para los que realmente amamos a Atenas. Contra todos los pronósticos, sin el capital económico ni los contactos de los demás clubes. El logro futbolístico más grande de los 108 años de Atenas. Y no fue magia, fue trabajo, dedicación, días sin dormir, planificando viajes, hoteles, lugares para movimientos previos a los partidos, traslados, conseguir para ello los recursos económicos. Los amigos y allegados aportando hasta lo que no tenían, todos ayudando. Pero ahora es fácil contarlo después de vivirlo»

Felippa hizo un recuento de su gestión como presidente: «Quiero hacer también un poco de historia, por que hoy Atenas está en orden, con sus cuentas económicas y sus obligaciones estatutarias al día, inferiores y disciplinas coordinadas, etc. Pero no fue así antes del 2018. Atenas estaba endeudado, tenía juicios laborales, una infraestructura muy limitada, cada disciplina era una quinta separada del resto, el predio solo tenía una cancha grande de entrenamiento en condiciones precarias y solo una cancha chica, sin vestuarios acordes, los contratos de alquileres beneficiaban a intereses no vinculados al club, como por ejemplo la concesión de la cancha de fútbol sintético estaba a cargo de un ex dirigente y con mucho esfuerzo la compramos para el club, profes de tenis acusados de abuso sexual a menores durante mucho tiempo, una dirigencia distraída que miraba para otro lado, que hoy la van de salvadores. Así entramos al club. Así me tocó ser presidente de Atenas. Un Atenas debilitado y sin fuerzas, sin jugadores, sin condiciones edilicias. Esto no lo hago para que el que lea me tenga compasión, lo hago para que recuerde la realidad del club. Por que duele muchísimo, hoy, leer a algunos que poco están en el club, saliendo a hablar y agraviar sobre mi persona y mi familia sin siquiera conocerme. Sin siquiera haber pisado el club o el predio, sin siquiera haber estado un solo día en contacto con la realidad de Atenas».

Posteriormente reiteró que su labor nunca fue fácil, de hecho lo pone en una situación de riesgo. «Ser dirigente es la tarea más ingrata que una persona puede elegir hacer, pero solo los que amamos a Atenas nos animamos. A sabiendas de que cualquier día te amenace de muerte algún que otro personaje o que vayan a tu hogar, donde vive tu familia a amenazarte para ganar un partido. A todos los socios, hincha y allegados les quiero decir que vivo en el mismo lugar de siempre con mi familia, tengo el mismo vehículo de siempre, vivo en mi querido Barrio Buena Vista, a media cuadra de mi club. No tenemos nada que ocultar, me van a ver yendo al almacén comprar o caminar por los alrededores como siempre. No me enriquecí siendo dirigente de Atenas, no me compré casa en barrios privados ni mucho menos autos 0km, ni de alta gama, lejos de eso. El tiempo irá poniendo las cosas en su lugar y hará justicia. Atenas creció en todo sentido, de una cancha de inferiores pasamos a tener tres de entrenamiento y una exclusiva para juego de medidas reglamentarias, con vestuarios como merece Atenas. Un salón de usos múltiples y próximamente un gimnasio, dos canchas chicas de entrenamientos, una cancha chica de juego, iluminación en todas las canchas, riego artificial en tres canchas grandes, y así podría seguir. Hoy en obra está a la vista la próxima cantina y salón con nuevos baños y el pórtico de entrada. Ni hablar del estadio, que tiene un piso de primera división, con una obras a la vista, como lo es el salón de usos múltiples, la pensión de seis habitaciones y los vestuarios local. Una obra hecha en pandemia en donde sólo con imaginación y mucha gestión pudimos lograrlo. Un gran sueño hecho realidad, ya que nos cambiamos en un vestuario de pileta porque nuestro gran espacio de fútbol e historia, gracias a ex dirigentes paso a ser una estación de servicio. Todo eso hicimos por mi amado Atenas, solo la pasión a la camiseta fue el motor para que Atenas fuera cada vez más grande.

Ante la denuncia a él, el dirigente expresó: «Duelen tantos agravios y falsedades que se dicen pero así mismo respeto su opinión. Mi situación judicial ya está en manos de la justicia y de mis abogados, y nos pusimos a entera disposición del fiscal para todo lo que necesite en su trabajo investigativo, como cualquier persona de bien debe hacer. Hoy no hay imputados, ni hubo detenidos, ni tantas otras cosas que se dijeron desinformando sin medir el daño humano que se cometió. Pero esto al club no le debe afectar, Atenas tiene que seguir. No tiene que volver para atrás, no volvamos a ser el club de las motrocross, las domadas de caballo, las ventas de las canchas de inferiores, la especulación inmobiliaria, los acusado de abuso sexual. Todos saben y recuerdan por qué llegamos y por qué llegué a ser presidente. No nos olvidemos de eso, tengamos memoria. En unos días el club tendrá la oportunidad de renovar autoridades, democráticamente y yo cumplí con mis dos mandatos como lo especifica el estatuto, no podía ser candidato y no lo iba a ser. Es momento de renovación y continuidad. Se entregará el club a la próxima comisión por que así lo establece el estatuto, con balances al día, y todas su obligaciones en orden. Un club en Federal A, con varias disciplinas, campeones de Liga, campeones de fútbol femenino, futsal y de inferiores. Sigamos creciendo, somos muchos hinchas, socios y allegados que aman de verdad a este club. Atenas no es grande por sus dirigentes o jugadores, Atenas es grande por su gente. Abrazo de gol de Atenas. Federico Felippa Un albo de toda la vida”.