Prevención del juego problemático en España: el gobierno de La Rioja le concede una subvención a ARJA

Se realizará un aporte de EUR26.000 para apoyar el trabajo que realiza la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación.

España.- El convenio firmado entre el Gobierno de La Rioja y la Asociación Riojana de Jugadores de Azar en Rehabilitación (ARJA) fue publicado en el Boletín Oficial de la comunidad española de La Rioja como Resolución 1530/2024. El acuerdo tiene como objetivo la financiación de los gastos generales de funcionamiento de ARJA, con un aporte de EUR26.000 por parte del Gobierno de La Rioja.

El convenio, suscrito el pasado 23 de septiembre, establece un marco de colaboración para apoyar la labor sanitaria y social que desarrolla ARJA en la rehabilitación de personas afectadas por trastornos psicológicos relacionados con el juego.

El acuerdo fue firmado por Alfonso Domínguez Simón, Consejero de Hacienda, Gobernanza Pública, Sociedad Digital y Portavocía del Gobierno, María Martín Díez de Baldeón, Consejera de Salud y Políticas Sociales, y Antonio Gutiérrez Sánchez, Presidente de ARJA.

Por otro lado, el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció la puesta en marcha de una campaña de juego responsable, de formación tanto para docentes como alumnos y de difusión en medios. La iniciativa surgió en el marco de la celebración del mes del Juego Responsable en septiembre, pero, además, para contrarrestar las estadísticas que indican que el 55 por ciento de la población de la comunidad autónoma participa de juegos de azar.

La campaña de formación en juego responsable está dirigida tanto a docentes como a estudiantes y se imparte entre septiembre de este año y marzo de 2025 combinando sesiones de trabajo presenciales y online. La formación es de 50 horas y tiene como objetivo que los profesores adquieran los conocimientos teóricos en relación a la práctica del juego y aprendan las habilidades prácticas para trasladar los conocimientos en sus centros escolares.

Cuáles son las nuevas medidas de regulación y protección en el sector del juego en España

El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán Urbiola, presentó diversas iniciativas y regulaciones en su intervención ante la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones del congreso de los diputados.

Barragán subrayó el riesgo que conllevan las loterías instantáneas y defendió una regulación que no sea paternalista, afirmando que, en términos generales, España no enfrenta un problema significativo con el juego. No obstante, destacó la vulnerabilidad de los jóvenes ante las promociones agresivas y la creciente presencia de operadores en redes sociales, así como un reciente acuerdo de patrocinio entre la Liga de Fútbol Profesional y un operador de juegos, que deberá ajustarse a las restricciones del Tribunal Supremo.

Entre las novedades anunciadas, Barragán destacó el «Portal del Jugador«, una plataforma que reunirá los datos de juego de los usuarios, permitiendo un acceso claro a la información sobre pérdidas, ganancias y depósitos. Esta herramienta facilitará la identificación de posibles suplantaciones de identidad y ayudará a los jugadores a tomar decisiones más informadas.