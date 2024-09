Cuáles son las nuevas medidas de regulación y protección en el sector del juego en España

Andrés Barragán Urbiola, secretario general de Consumo y Juego, comunicó nuevas regulaciones esta semana.

España.- El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán Urbiola, presentó diversas iniciativas y regulaciones en su intervención ante la Comisión Mixta para el estudio de los problemas de las adicciones del congreso de los diputados.

Barragán subrayó el riesgo que conllevan las loterías instantáneas y defendió una regulación que no sea paternalista, afirmando que, en términos generales, España no enfrenta un problema significativo con el juego. No obstante, destacó la vulnerabilidad de los jóvenes ante las promociones agresivas y la creciente presencia de operadores en redes sociales, así como un reciente acuerdo de patrocinio entre la Liga de Fútbol Profesional y un operador de juegos, que deberá ajustarse a las restricciones del Tribunal Supremo.

Entre las novedades anunciadas, Barragán destacó el «Portal del Jugador», una plataforma que reunirá los datos de juego de los usuarios, permitiendo un acceso claro a la información sobre pérdidas, ganancias y depósitos. Esta herramienta facilitará la identificación de posibles suplantaciones de identidad y ayudará a los jugadores a tomar decisiones más informadas.

Además, abordó la problemática de las «cajas botín» en los videojuegos, indicando que el 23 por ciento de los jóvenes entre 15 y 17 años participan en estos mecanismos, lo que podría normalizar conductas de juego. El Ministerio de Consumo está trabajando en una legislación para prohibir el acceso de menores a estas prácticas.

Medidas para combatir el fraude

Barragán también presentó nuevas medidas para combatir el fraude en el sector, incluyendo mejoras en el Servicio de Verificación de Jugadores y la creación del servicio «Fishing Alert», que notificará sobre intentos de suplantación de identidad.

En cuanto a los registros de autoexclusión, destacó el progreso en la interconexión entre comunidades autónomas, aunque algunas todavía no han implementado este sistema. Por último, anunció un nuevo Real Decreto que establecerá límites de depósito conjuntos para todos los operadores, lo que evitará que los jugadores superen los límites al cambiar de plataforma, en un esfuerzo por asegurar un entorno de juego más seguro y regulado.