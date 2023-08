Pragmatic Play se expande en Brasil con su sociedad con Beette

El acuerdo permite a la compañía reforzar aún más su presencia en Latinoamérica.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play, un proveedor líder de contenido para la industria de iGaming, tiene como objetivo una mayor expansión en Brasil después de firmar un acuerdo multivertical con Beette.

A partir de ahora, más usuarios brasileños podrán disfrutar del amplio y entretenido portfolio de tragamonedas del proveedor, que incluye clásicos galardonados como Gates of Olympus y Sugar Rush, junto a éxitos recientes como Zeus vs Hades – Gods of War.

Además, Pragmatic Play lleva su vertical de Casino en Vivo, que subirá de nivel la diversión de los usuarios, con juegos como PowerUp Roulette y Sweet Bonanza CandyLand, junto con otras transformaciones a los títulos clásicos conocidos.

Los clientes de Beette también tendrán acceso a las ofertas de deportes virtuales del proveedor, que incluyen representaciones 3D de vanguardia de carreras de caballos, fútbol, ​​deportes de motor y más.

Con este acuerdo, Pragmatic Play refuerza aún más su posición como proveedor líder en Latinoamérica, con un impresionante número de asociaciones recientes en toda la región y varios premios en Latinoamérica a su nombre.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones para Latinoamérica en ARRISE, que impulsa Pragmatic Play, declaró: “Estamos fascinados de ver cómo Pragmatic Play está llevando sus verticales de juego más destacadas a Beette, dándoles la oportunidad de expandirse más en Brasil y Latinoamérica”.

Arias, además afirmó: “Pragmatic Play tiene un impresionante portfolio de atrapantes e irresistibles juegos, con Latinoamérica como su mercado clave. Estamos emocionados de que nuevos usuarios prueben nuestros títulos y nos cuenten lo que piensan”.

El representante de Beette, afirmó: “Pragmatic Play es proveedor de unos de los más grandes y mejores juegos en el mercado, con un portfolio aclamado que contiene títulos reconocidos y que no podemos esperar para que estén disponibles en nuestra plataforma”, al tiempo que destacó: “Es una marca que ha hecho impresionantes alcances en Latinoamérica, así que estamos encantados de poder hacer una asociación con Pragmatic Play y contribuir a su éxito. Estamos seguros de que será una unión exitosa”.

