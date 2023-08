Pragmatic Play se asocia con Betsul en Brasil

La alianza permite a Pragmatic Play expandirse aún más en todo el mercado latinoamericano

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play continúa fortaleciendo su posición en el mercado latinoamericano tras sellar una alianza con el operador brasileño Betsul.

Como parte del acuerdo, el catálogo de tragamonedas de Pragmatic Play está disponible en el sitio del operador, trayendo más de 300 títulos a la plataforma, incluidos nuevos lanzamientos como The Knight King y Gods of Giza, junto con favoritos galardonados como Gates of Olympus.

Además, los jugadores en Brasil pueden disfrutar de Spaceman, el juego de choque de Pragmatic Play que presenta una atmósfera altamente social junto con una característica única de retiro del 50 por ciento.

La asociación permite a Pragmatic Play expandirse aún más en todo el mercado latinoamericano, manteniendo su trayectoria de crecimiento comercial en una región importante luego de acuerdos recientes con Vivelo24, FullReto y MiCasino.

Víctor Arias, vicepresidente de operaciones latinoamericanas de ARRISE que impulsa Pragmatic Play, dijo: “Es emocionante ver que Pragmatic Play trae todo su catálogo de tragamonedas a Betsul, además de brindarles a los jugadores en Brasil la oportunidad de experimentar y disfrutar nuestro juego de choque Spaceman”.

Además destacó: “Es importante para Pragmatic Play seguir expandiéndose y fortalecer su posición en el mercado latinoamericano y espera otra asociación exitosa con Betsul. Esperamos que más jugadores brasileños sigan disfrutando de los juegos de Pragmatic Play”.

Un representante de Betsul dijo: “Estamos encantados de poder traer la diversa cartera de tragamonedas de Pragmatic Play a Betsul junto con Spaceman, ofreciendo a nuestros jugadores experiencias de juego innovadoras y emocionantes y concluyó: “Pragmatic Play es uno de los proveedores líderes en la industria, conocido por su amplia oferta de juegos galardonados, por lo que esperamos llevar sus títulos de alta calidad a más jugadores en Brasil”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de casino en vivo y bingo como parte de su catálogo de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.

