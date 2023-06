Pragmatic Play se asocia con Salsa Technology en Latinoamérica

Pragmatic Play se asocia con Salsa Technology para mejorar su presencia en Latinoamérica, ofreciendo a más jugadores acceso a su amplia cartera de juegos.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha dado un gran paso para reforzar su posición en Latinoamérica tras asociarse con Salsa Technology, el proveedor de soluciones de igaming de la región.

Como resultado del acuerdo, más jugadores en América Latina podrán acceder a la amplia cartera de juegos de Pragmatic Play. El acuerdo incluye su amplia e impresionante colección de tragamonedas, con clásicos galardonados como Gates of Olympus y Sugar Rush junto a títulos de reciente lanzamiento como Zeus vs Hades – Gods of War y Spaceman, su renombrado juego de choque insignia en LatAm.

La vertical de casino en vivo del proveedor también está siendo agregada, con juegos favoritos de los jugadores como Sweet Bonanza CandyLand y PowerUP Roulette incluidos, junto con juegos de mesa clásicos con giros intrigantes.

Además, Salsa Technology se beneficiará del contenido de deportes virtuales de Pragmatic Play, que incluye representaciones detalladas en 3D de deportes como carreras de caballos y galgos, fútbol y automovilismo.

El acuerdo es importante para Pragmatic Play en la región y es la continuación de otras importantes asociaciones que la empresa cerró en el último tiempo con Vem Betar, Juegalo y Land Vegas y que reafirman el compromiso de Pragmatic Play de llegar al mayor número posible de jugadores latinoamericanos y continuar su crecimiento en el mercado.

Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones para Latinoamérica de Pragmatic Play, dijo: “Estamos sumamente entusiasmados con esta asociación con Salsa Technology con el fin de llevar el contenido de Pragmatic Play a más jugadores en Latinoamérica que nunca”.

“Hemos visto un crecimiento exponencial, premios y un éxito continuo en Latinoamérica hasta ahora, y este movimiento nos permite llevar nuestros fantásticos juegos a muchos más operadores con las soluciones fáciles de usar de Salsa. Estamos seguros de que los resultados serán asombrosos”.

Eliane Nunes, responsable de marketing y ventas de Salsa Technology, dijo: “Es innegable que Pragmatic Play es uno de los proveedores más reconocidos y estimados de América Latina, por lo que es una obviedad integrar sus excelentes ofertas a nuestro paraguas”.

“Trabajamos para ofrecer los mejores juegos de la industria en la región de Latinoamérica, y nos sentimos honrados de poder suministrar los lanzamientos de Pragmatic Play. Esperamos que nuestra colaboración sea sólida y fructífera”, afirmó.

Pragmatic Play produce actualmente hasta ocho títulos de tragamonedas al mes, a la vez que ofrece juegos de Live Casino, Virtual Sports y Bingo como parte de su cartera multiproducto, disponible a través de una única API.