Pragmatic Play enfrenta a Zeus VS Hades en su nuevo slot, Gods of War

Pragmatic Play lanzó Zeus VS Hades – Gods of War, un nuevo tragamonedas que permite a los jugadores elegir su volatilidad.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play preparó una batalla titánica en Zeus VS Hades – Gods of War, en la que los jugadores deciden el grado de volatilidad de la acción.

Zeus VS Hades – Gods of War es un épico slot de 5×5 y 15 líneas de pago que presenta a los jugadores la posibilidad de elegir entre dos modos de juego: Olimpo y Hades. Los jugadores pueden cambiar de un modo a otro en cualquier momento del juego base para experimentar dos mundos de juego muy diferentes.

La volatilidad es máxima en el Olimpo, donde Zeus está acompañado por los símbolos de Pegaso, el águila, el casco y la copa. En este acogedor y etéreo reino lleno de suaves luces azules y ocasionales relámpagos, los jugadores pueden esperar una entrada más frecuente a las tiradas gratuitas.

La volatilidad es muy alta en Hades, donde el mismísimo dios del inframundo está acompañado por Cerbero, el fénix y los símbolos del casco y la copa de fuego. En este reino áspero y premonitorio lleno de llamas parpadeantes y brasas incandescentes, los jugadores esperarán desenterrar el mayor potencial de ganancias que encierra.

En ambos modos de juego, los comodines expansivos (el rayo en el Olimpo y el bidente en Hades) pueden aparecer en el juego base o en las tiradas gratuitas para expandir todo el rodillo y aplicar un multiplicador de hasta 100 veces la apuesta. En Hades, se garantiza un comodín expansivo en las tiradas gratuitas. Tanto si juegas en el Olimpo como en el Hades, los comodines expansivos son la clave para desbloquear la ganancia máxima de 15.000x.

Zeus VS Hades – Gods of War se basa en un popular tema de juego explorado anteriormente por Pragmatic Play en el multipremiado Gates of Olympus, y sigue a éxitos recientes como Jewel Rush, Lamp of Infinity y Diamonds of Egypt.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, declaró: “Construido en torno a niveles de volatilidad cambiantes, Zeus VS Hades – Gods of War es un juego destacado que introduce la elección del jugador en la galardonada cartera de Slots de Pragmatic Play.

“Los jugadores no sólo pueden cambiar entre el volátil mundo del Olimpo y el aún más volátil Hades cuando quieran, sino que también experimentarán una jugabilidad diferente en el proceso, desde el aspecto y el sonido del juego hasta la forma de jugar. Con ganancias de hasta 15.000x disponibles, esperamos que los jugadores disfruten de esta épica batalla de los dioses.”

Pragmatic Play produce actualmente hasta ocho títulos de tragamonedas al mes, al tiempo que ofrece juegos de Live Casino, Virtual Sports y Bingo como parte de su cartera multiproducto, disponible a través de una única API.