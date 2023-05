Pragmatic Play se asocia con Juegalo.com en América Latina

La región se configura con un fuerte potencial para los proveedores de la industria.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play firmó un acuerdo multi-vertical con Juegalo.com. De esta manera, la compañía amplía su alcance en los mercados de América Latina

En el acuerdo se incluye una amplia cartera, en la que se listan títulos favoritos como Gates of Olympus y Sugar Rush; y otros lanzados recientemente como The Knight King y Big Bass – Keeping it Reel.

Los títulos básicos de Live Casino, como Mega Wheel y Sweet Bonanza CandyLand, estarán disponibles para la base de jugadores del operador, al igual que su conjunto de títulos de deportes virtuales.

Juegalo.com se convierte en el último operador en asociarse con Pragmatic Play en Latam, ya que la región continúa ilustrando su potencial para los proveedores de la industria.

Víctor Arias, vicepresidente de Operaciones Latinoamericanas de Pragmatic Play, dijo: “Damos la bienvenida al equipo de Juegalo.com a nuestra creciente lista de socios. Estamos seguros de que nuestra oferta multi-vertical aportará un valor excepcional a sus resultados y proporcionará a sus jugadores una gran cantidad de contenido nuevo para sus sesiones de juego”.

Nicolás Cornejo, CEO de Juegalo.com, dijo: “Este acuerdo representa una gran oportunidad para que crezcamos como marca, pudiendo brindarles a nuestros jugadores algunos de los mejores juegos disponibles en la industria. Estamos seguros de que el lanzamiento verá crecer nuestro tráfico e ingresos en consecuencia”.

Actualmente, Pragmatic Play produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes. Además, ofrece juegos de casino en vivo y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.