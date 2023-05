Pragmatic Play presentó el juego de tragamonedas Wild Bison Charge

Se trata de un juego de 5×5 y ambientado en un desierto.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play se lanza a través de las praderas con su último slot, Wild Bison Charge.

Con carretes de 5×5, el tema de este nuevo tragamonedas se extiende a sus símbolos, que representan osos, águilas, bisontes y más animales que llaman hogar al desierto. Estos deben tener al menos ocho símbolos correspondientes en cualquier parte del tablero de juego para otorgar una ganancia.

Los comodines también están presentes en los carretes, sustituyendo a todos los demás símbolos, excepto los scatter que otorgan giros gratis, y pueden aterrizar con un potencial multiplicador aleatorio de hasta 5x. Si numerosos multiplicadores salvajes son parte de una ganancia, sus valores se suman para impulsar aún más el potencial ganador y potenciar el valor de una ganancia.

Se requieren tres o más símbolos scatter para acceder a la ronda de bonificación, en la que se pueden otorgar hasta 15 giros gratis por conseguir cinco símbolos scatter. Durante la bonificación, cualquier comodín que caiga permanecerá en los carretes para todos los giros posteriores, lo que aumenta la probabilidad de generar más ganancias de pago en cualquier lugar.

Wild Bison Charge ofrece a los jugadores acción de alta intensidad y una ronda de bonificación construible que respalda el compromiso del proveedor para ofrecer títulos de alta calidad, como se ve en otros éxitos recientes como Excalibur Unleashed, Kingdom Of The Dead y Jane Hunter y The Mask Of Montezuma.

Irina Cornides, directora de Operaciones de Pragmatic Play, dijo: “Wild Bison Charge se enfoca en los multiplicadores disponibles tanto en el juego base como en la ronda de giros gratis para transformar las ganancias de pago en cualquier lugar en grandes éxitos. La capacidad de estos comodines de combinar sus valores y mantenerlos durante los giros gratis genera una gran anticipación de ganancias durante el juego para crear aún más emoción para los jugadores”.

Actualmente, Pragmatic Play produce hasta ocho títulos de tragamonedas al mes. Además, ofrece juegos de casino en vivo, deportes virtuales y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.