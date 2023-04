Pragmatic Play se expande continúa su expansión en México con el acuerdo con Vívelo 24

El acuerdo permitirá a Vívelo24 ofrecer los juegos de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play continúa expandiéndose y fortaleciendo su posición en el mercado latinoamericano tras firmar un acuerdo con el operador mexicano Vívelo24. Como parte del acuerdo, los juegos de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play estarán disponibles en el sitio del operador, ofreciendo más de 300 títulos en la plataforma, incluyendo favoritos galardonados como Sugar Rush y Gates of Olympus, junto con nuevos lanzamientos como Big Bass – Keeping it Reel y The Knight King.

Además, los títulos de casino en vivo como Mega Wheel y Sweet Bonanza CandyLand estarán disponibles para los jugadores de Vívelo24, junto con los juegos de Deportes virtuales como dardos y carreras de caballos.

Esta asociación es otro paso importante para Pragmatic Play en su expansión por toda LatAm y sigue a acuerdos recientes similares con FullReto, MiCasino y SA Esportes, manteniendo su trayectoria de crecimiento comercial.

Victor Arias, vicepresidente de Operaciones Latinoamericanas de Pragmatic Play, dijo: “Estamos encantados de poder llevar tres de nuestras verticales más destacadas a México con Vívelo24, llegando a aún más jugadores con el contenido de Pragmatic Play. El mercado latinoamericano sigue siendo extremadamente importante para nosotros y estamos muy emocionados de seguir creciendo en la región. Esperamos otra exitosa asociación con Vívelo24 en LatAm y estamos ansiosos por ver la recepción a nuestros juegos”.

Ignacio Palau, director de Vívelo24, dijo: “Pragmatic Play tiene uno de los portafolios más fuertes y diversos, así que estamos extasiados de poder llevar sus títulos a Vívelo24. Confiamos en que nuestros jugadores abrazarán y disfrutarán de la enorme variedad que se ofrece. Pragmatic Play es reconocido por sus extensas y galardonadas ofertas, indudablemente es líder en la industria y esperamos proporcionar a los jugadores en México su estándar extremadamente alto de juegos”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes, mientras que también ofrece juegos de Casino en vivo y Bingo como parte de su cartera de productos múltiples, disponibles a través de una única API.