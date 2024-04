Pragmatic Play presenta «Candy Blitz Bombs»

Este nuevo slot de 6×5 puede otorgar ganancias y provocar caídas cuando ocho o más símbolos dulces coincidentes aparecen en cualquier lugar de los carretes en el mismo giro.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play endulzó su selección de tragamonedas con el lanzamiento de «Candy Blitz Bombs«.

Aprovechando la popularidad y el éxito del juego «Candy Blitz» original, el nuevo slot de 6×5 puede otorgar ganancias y provocar caídas cuando ocho o más símbolos dulces coincidentes aparecen en cualquier lugar de los carretes en el mismo giro.

Junto a la cuadrícula, un carrete multiplicador progresivo aumenta 1x después de cada caída consecutiva antes de multiplicar la ganancia total de la caída. Las coloridas bombas de caramelo también pueden generar multiplicadores aleatorios de entre 3x y 500x, que luego se añaden al carrete multiplicador para aumentar aún más el potencial de ganancias.

Si el jugador consigue cuatro, cinco o seis scatters, obtendrá la entrada al juego de bonificación con 10, 12 o 14 giros gratis respectivamente. Durante la función, que se puede reactivar con cinco giros gratis adicionales, el carrete multiplicador no se reinicia entre giros gratis, lo que significa que las bombas multiplicadoras pueden generar recompensas aún más dulces.

«Candy Blitz Bombs» es la última incorporación al multipremiado portafolio de Pragmatic Play, luego de éxitos recientes como «Release the Bison» y «Big Bass Secrets of the Golden Lake«.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: «Pragmatic Play se adentra más en su colorido mundo de dulces con ‘Candy Blitz Bombs’, que cuenta con un carrete multiplicador progresivo y bombas multiplicadoras aleatorias que pueden aumentar las ganancias hasta 500x».

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas por mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de Live Casino y Bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una única API.