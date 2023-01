Pragmatic Play lanza su contenido de tragamonedas en Suiza de la mano de Pasino.ch

El lanzamiento en Suiza demuestra el fuerte crecimiento regional de Pragmatic Play en Europa.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play, proveedor líder de contenido para la industria del juego online, ha fortalecido su posición en el mercado suizo regulado luego del lanzamiento de su contenido de tragamonedas con la marca Pasino.ch, propiedad de Partouche Groupe.

El principal grupo operativo con sede en París ocupa una posición de liderazgo en Europa y es conocido por su cadena de 42 casinos terrestres en Francia, Suiza, Bélgica y Túnez.

El acuerdo ahora en vivo ha visto el lanzamiento de toda la cartera de tragamonedas de Pragmatic Play e incluye el título ganador de múltiples premios Gates of Olympus™ y Big Bass Bonanza™, así como el popular The Hand of Midas™ y Sweet Bonanza™.

El lanzamiento es el último en Suiza por parte del proveedor, manteniendo el fuerte crecimiento regional de Pragmatic Play en Europa.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: “Partouche Groupe es un gran nombre en los casinos físicos, y su marca Pasino brinda esa merecida reputación en línea.

“Estamos orgullosos de estar perfectamente alineados con el objetivo del grupo de brindar entretenimiento de alta calidad, y presenta la oportunidad perfecta para que pongamos nuestros juegos galardonados frente a más jugadores y aumentemos nuestra presencia en el mercado suizo”.

Rupert Ecker, director general de Pasino.ch, dijo: “Pasino.ch y el Grupo Partouche representan el mejor entretenimiento y la más alta calidad para sus jugadores. La gama de juegos de Pragmatic Play es, por lo tanto, otro socio importante y ofrece una mejora adicional a nuestro casino en línea suizo con licencia con sus juegos populares.

“Estamos encantados de poder ofrecer a nuestros jugadores una cantidad tan grande de títulos nuevos y estamos seguros de que nuestros entusiastas de las tragamonedas se lo pasarán en grande con la cantidad de juegos nuevos disponibles para ellos”.

