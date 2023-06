Pragmatic Play invoca el poder de la diosa de la guerra en su nuevo slot, Wisdom of Athena

Con potentes funciones y una mecánica de rodillos giratorios, este juego inspirado en la mitología griega ofrece una emocionante jugabilidad y la oportunidad de ganar a lo grande.

Comunicado de prensa.- La victoria aguarda a aquellos que aprovechan el poder de la diosa de la sabiduría y la guerra. La hija de Zeus llega directo desde el premiado slot Gates of Olympus para protagonizar el último lanzamiento de Pragmatic Play, Wisdom of Athena.

Repleto de potentes funciones, este tragamonedas de pago universal requiere la presencia de al menos ocho símbolos iguales en cualquier lugar de los rodillos de 5×6 para conceder una ganancia.

Una función de caída elimina las combinaciones ganadoras del juego después de cada giro, creando más oportunidades de ganar a medida que nuevos símbolos caen en cascada desde la parte superior de los rodillos. Cada giro también revela un rodillo adicional para tener aún más oportunidades de ganar.

Cualquier símbolo Scatter que aparezca durante el juego base no explotará como parte de una caída, sino que permanecerá en el rodillo hasta la última cascada de esa tirada. Cuatro o más Scatters activarán la ronda de tiradas gratuitas, comenzando con 10 tiradas gratuitas.

Los símbolos multiplicadores especiales pueden aparecer tanto en el juego base como en la ronda de tiradas gratuitas, tomando un valor multiplicador aleatorio entre 2x y 500x. Los valores de todos los multiplicadores se combinan después de cada tirada antes de aplicarse a la ganancia total de esa tirada. Los multiplicadores se suman durante toda la ronda de tiradas gratuitas y se utilizan para multiplicar cualquier ganancia.

Wisdom of Athena es el último lanzamiento que se une al increíble universo griego que ya es uno de los favoritos de los jugadores de Pragmatic Play, con los exitosos títulos Gates of Olympus y Zeus vs Hades – Gods of War.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, ha declarado: “En Pragmatic Play seguimos sumergiendo a los jugadores en la cautivadora mitología griega. Nuestra línea de títulos ha demostrado ser triunfante, con títulos como nuestro aclamado Gates of Olympus y nuestro reciente éxito, Zeus vs Hades – Gods of War reinando como favoritos de los fans. Ahora, presentamos a una formidable heroína para continuar la narrativa que los jugadores conocen y adoran como parte de este universo”.

“Los jugadores se verán cautivados por una serie de potentes funciones en Wisdom of Athena, desde volteretas, una ronda de bonificación de tiradas gratuitas y grandes multiplicadores que ofrecen multitud de oportunidades para asegurarse una ganancia, mezclando acción, anticipación y potencial de ganancia para garantizar que cada tirada sea tan entretenida como la siguiente.”