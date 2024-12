Pragmatic Play lanzó «Gates of Olympus Xmas 1000»

Se trata de una nueva entrega navideña de la popular serie «Gates of Olympus».

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha lanzado «Gates of Olympus Xmas 1000″, una adición navideña a la popular serie «Gates of Olympus».

Zeus, el icónico personaje del juego de Pragmatic Play, supervisa la cuadrícula de 6×5 en este giro festivo de la popular serie de tragamonedas y, con su túnica roja y su gorro de Papá Noel, está vestido para la ocasión.

En cualquier tirada del juego base pueden aparecer multiplicadores aleatorios de 2x a 1.000x, que se suman al final de cada secuencia y se aplican a la ganancia total.

Cuatro o más scatters activan el juego de bonificación con 15 tiradas gratuitas. Los multiplicadores que aparecen durante la función se suman a un multiplicador total, que aumenta la ganancia actual y las siguientes con símbolos multiplicadores. Conseguir tres scatters en el juego de bonificación otorga cinco tiradas gratuitas adicionales.

«Gates of Olympus Xmas 1000» es el último título que se une a la popular serie de Dioses Griegos de Pragmatic Play, tras los recientes éxitos «Wisdom of Athena 1000» y «Bow of Artemis«.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, expresó: «‘Gates of Olympus Xmas 1000’ aporta un toque festivo a uno de los juegos más populares de Pragmatic Play de todos los tiempos, combinando un tema estacional con una mecánica probada para ofrecer ganancias de hasta 15.000x».

«Santa’s Xmas Rush»

Siguiendo con el espíritu festivo, Pragmatic Play también ha lanzado «Santa’s Xmas Rush», un tragamonedas de temporada llena de sorpresas festivas.

En este tragamonedas de 6×6 pagos en racimo, los copos de nieve pueden marcar aleatoriamente hasta ocho símbolos en cualquier tirada del juego base. Si un símbolo de Papá Noel cae al mismo tiempo, cada posición marcada con un copo de nieve revela un respin o un premio en metálico de hasta 2.500x. Los premios en metálico se multiplican por el número total de símbolos de Papá Noel en pantalla.

Si se obtienen de 4 a 7 «scatters», se activa el juego de bonificación con 10-22 tiradas gratuitas. Durante esta función, existe la posibilidad de añadir un copo de nieve a cualquier posición ganadora. Si los copos de nieve permanecen en su sitio hasta el final de la ronda, los jugadores podrán conseguir premios de hasta 10.000x en «Santa’s Xmas Rush».

Irina Cornides, dijo: «Con una temática invernal y premios de hasta 10.000x, ‘Santa’s Xmas Rush’ es uno de los nuevos tragamonedas festivos de Pragmatic Play que se lanzan estas fiestas».