Pragmatic Play presenta «Bow of Artemis»

Este nuevo slot se une a otros lanzamientos recientes de la empresa como «Gates of Olympus 1000», «Zeus vs Hades – Gods of War» y «Wisdom of Athena».

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha anunciado el lanzamiento de su nuevo slot, «Bow of Artemis«, la última incorporación a su popular serie «Greek Gods«.

En este juego, la legendaria Diosa de la Caza apunta a ganar cuando entre 5 y 25 o más símbolos se conectan horizontal o verticalmente en la cuadrícula de 8×8. En el juego base, pueden aparecer marcas de colores aleatoriamente detrás de los símbolos normales en cada giro ganador. Cuando se produce una ganancia en un lugar marcado, se activa una de las seis funciones especiales de giro después de las caídas.

La compañía afirmó además: «Las funciones especiales de giro confieren una variedad de beneficios a los jugadores, cada uno de ellos diseñado para aumentar las oportunidades de ganar. Estos incluyen actualizar la cuadrícula con nuevos símbolos, transformar todas las instancias de un símbolo aleatorio en comodines, agregar símbolos colosales a los carretes y llenar la cuadrícula con hasta 30 instancias de un símbolo de pago aleatorio».

Artemisa también tiene la función «The Hunt» en la mira. En cada giro, el número de símbolos ganadores que explotaron durante las caídas se cuenta en un metro. Cuando el medidor se llena, la función «The Hunt» se activa en el nivel uno con un multiplicador total de 1x, 2x, 3x o 5x dependiendo de cuántos símbolos ganadores se recolectaron.

Durante «The Hunt», se garantiza que todas las funciones de giros especiales se jugarán una vez por nivel. Los jugadores pueden progresar a través de cinco niveles en total mientras buscan la ganancia máxima de 10.000x, y el multiplicador total aumenta 1x, 2x, 3x o 5x después de cada nivel.

Ver también: Pragmatic Play anuncia un acuerdo con RETAbet

“Bow of Artemis” se une a lanzamientos exitosos como «Gates of Olympus 1000», «Zeus vs Hades – Gods of War» y «Wisdom of Athena» en la creciente franquicia de juegos con temática de mitología griega de Pragmatic Play.

Irina Cornides, directora de operaciones de Pragmatic Play, dijo: “Expandiendo la galardonada serie ‘Greek Gods’ de Pragmatic Play, ‘Bow of Artemis’ presenta una gama de modificadores de giro especiales y un emocionante juego de bonificación multinivel, todo lo cual puede ayudar a los jugadores en su búsqueda de ganancias de hasta 10,000x”.