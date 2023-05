Pragmatic Play amplía su presencia en Brasil con Vem Betar

La amplia cartera de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play estará disponible para la base de jugadores de Vem Betar.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play refuerza su presencia en Brasil tras firmar un acuerdo con el operador local Vem Betar.

Como parte del acuerdo, la amplia cartera de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales de Pragmatic Play estará disponible para la base de jugadores de Vem Betar.

Los tragamonedas recientemente lanzados, que incluyen Big Bass – Keeping it Reel y Gods of Giza, así como los favoritos galardonados como Gates of Olympus y Sugar Rush, pronto estarán disponibles, junto con una amplia colección de títulos de Live Casino, incluidos Mega Wheel y Sweet Bonanza CandyLand.

Además, estará disponible para los clientes de Vem Betar una gama de productos de deportes virtuales, incluidos fútbol, galgos y carreras de caballos, con representaciones 3D inmersivas de los eventos para disfrutar.

Tras las recientes asociaciones con SA Esportes, FullReto y Dinastia, el acuerdo permite que Pragmatic Play continúe expandiéndose en todo el mercado latinoamericano, con Brasil, en particular, emergiendo como una fuente líder de oportunidades comerciales para el proveedor.

Victor Arias, vicepresidente de Operaciones Latinoamericanas de Pragmatic Play, dijo: “Estamos entusiasmados de llevar nuestra cartera de títulos de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales a más jugadores en Brasil con Vem Betar”.

“Nuestra presencia en América Latina está en una trayectoria ascendente y esta asociación continúa fortaleciendo nuestra posición en la región. Estamos encantados de poder llegar a más jugadores que antes en uno de nuestros principales mercados”.

El representante de Vem Betar dijo: “Pragmatic Play tiene una de las carteras más grandes e impresionantes de cualquier proveedor, por lo que estamos encantados de poder ofrecer sus productos a nuestra base de jugadores. Confiamos plenamente en que esta será una asociación verdaderamente exitosa y estamos emocionados de ver la recepción de estos juegos verdaderamente innovadores y atractivos”.

Actualmente, Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho títulos de tragamonedas al mes. Además, ofrece juegos de casino en vivo y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.