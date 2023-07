Pragmatic Play continúa su expansión en LatAm con JugaMax

Pragmatic Play anunció la firma de un nuevo acuerdo con JugaMax, un operador con sede en Paraguay.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play continúa expandiéndose en el mercado latinoamericano después de lanzarse con JugaMax, un operador con sede en Paraguay.

Incluso más jugadores en la región ahora podrán acceder a la amplia cartera de tragamonedas del proveedor, incluidos títulos lanzados recientemente como Jane Hunter and the Mask of Montezuma y Gods of Giza junto con favoritos galardonados como Gates of Olympus.

La gran vertical de casino en vivo de Pragmatic Play, con experiencias innovadoras como Mega Wheel, Boom City y Sweet Bonanza CandyLand, también está incluida en la asociación.

Además, la base de jugadores de JugaMax podrá disfrutar del conjunto de emocionantes productos de deportes virtuales de Pragmatic Play, que incluyen fútbol y carreras de caballos con representaciones detalladas en 3D para un juego verdaderamente inmersivo.

Esta asociación forma parte de varios acuerdos exitosos recientes que Pragmatic Play ha logrado en América Latina, con operadores como Salsa Technology y SL7, con el fin de fortalecer aún más su posición en un mercado clave.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones latinoamericanas de ARRISE que impulsa Pragmatic Play, dijo: “Pragmatic Play se complace en anunciar a JugaMax como su último socio en el mercado latinoamericano, otro paso importante para la empresa en su continua expansión”.

Arias agregó: “Incluso más jugadores en la región podrán disfrutar de sus tres verticales más prominentes y con experiencias tan inmersivas, títulos emocionantes y contenido de alta calidad para descubrir, estamos seguros de que esta será otra asociación exitosa”.

Por su parte, Pablo Bergesio, presidente de JugaMax, dijo: “Pragmatic Play es fácilmente uno de los principales proveedores de contenido de la industria, por lo que estamos encantados de poder llevar sus juegos a nuestros jugadores.

En ese sentido, Bergesio declaró: “Muchos clientes en el mercado latinoamericano están familiarizados y disfrutan plenamente de las renombradas ofertas de Pragmatic Play, por lo que estamos entusiasmados de llevarlas a un público aún más amplio”.

Pragmatic Play actualmente produce hasta ocho nuevos títulos de tragamonedas al mes, al mismo tiempo que ofrece juegos de casino en vivo y bingo como parte de su cartera de múltiples productos, disponibles a través de una sola API.

