El acuerdo multi-vertical entre Pragmatic Play y SL7 se pone en marcha en Brasil

Los productos del proveedor están ahora disponibles para una audiencia aún más amplia en el país gracias a la activación de esta asociación.

Comunicado de prensa.- Pragmatic Play ha lanzado tres de sus productos verticales de gran éxito en Brasil en colaboración con SL7.

Los productos de tragamonedas, casino en vivo y deportes virtuales del proveedor están ahora disponibles para una audiencia aún más amplia en el país gracias a la activación de esta asociación, con una amplia gama de títulos disponibles en el lobby de SL7.

Entre los juegos disponibles se encuentran ganadores de premios, clásicos y títulos muy populares que abarcan una de las colecciones de tragamonedas más diversas de la industria, como las recientes lanzamientos Zeus vs Hades – Gods of War y Jewel Rush, así como el juego del año 2021, Gates of Olympus.

Además, en la plataforma se puede encontrar el inmersivo contenido de casino en vivo de Pragmatic Play, como Sweet Bonanza CandyLand y los nuevos programas de juegos en vivo Snakes & Ladders, junto con favoritos clásicos del casino como el blackjack y la ruleta.

Los productos de deportes virtuales completan la oferta de nuevos contenidos y presentan la biblioteca de títulos de apuestas deportivas realistas de Pragmatic Play en una región donde los juegos virtuales siguen siendo populares entre los jugadores.

Victor Arias, vicepresidente de operaciones en América Latina de ARRISE powering Pragmatic Play, dijo: “Se invierte mucho trabajo en la creación de una nueva asociación, por lo que siempre es un placer ver los frutos de tu trabajo cuando el contenido se pone en marcha. SL7 es otro socio clave en Brasil y esperamos tener una relación mutuamente exitosa”.

El representante de SL7 agregó: “A los jugadores en Brasil les encanta el contenido de Pragmatic Play, por lo que no solo fue un trato natural, sino también uno de vital importancia. Ahora tenemos a nuestra disposición una enorme selección de nuevos juegos de alta calidad, lo que fortalece enormemente nuestra propuesta. Nos gustaría agradecer a Víctor y su equipo por facilitar una colaboración fluida y eficiente”.

Ver también: Pragmatic Play se asocia con Salsa Technology en Latinoamérica