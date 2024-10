Por qué se dispararon las solicitudes de licencia para operar apuestas deportivas a Loterj tras la promulgación de la Ordenanza 1.475

Luego de que entrara en vigor la norma que establece que sólo podrán seguir en funcionamiento aquellas empresas que solicitaran licencia, los pedidos a la lotería carioca se cuadriplicaron.

Brasil.- Desde que el gobierno federal anunciara, a través de la Ordenanza 1.475, que comenzaría a bloquear a los sitios de apuestas que no hubieran solicitado licencia para operar, se dispararon los requerimientos de diversas compañías para solicitar una licencia de operación a la Lotería del Estado de Río de Janeiro (Loterj). Hasta el 17 de septiembre, cuando el gobierno anunció que bloquearía los sitios que no hubieran solicitado un permiso federal o no tuvieran una licencia estatal, había 20 empresas esperando aprobación en el estado. El número aumentó a 77 en sólo un mes, el pasado viernes 18 de octubre.

La Lotería de Río de Janeiro busca consolidarse como una alternativa nacional para la concesión de licencias de apuestas, ante la oposición del gobierno. La AGU (Procuraduría General de la Unión) acudió a los tribunales para limitar la operación de Loterj al territorio de Río de Janeiro.

El 1 de agosto Loterj obtuvo un amparo del Tribunal Federal del Distrito Federal para operar en todo el país. El día 5, el gobierno logró revocar la decisión. Sin embargo, el municipio carioca dice que sigue facturando apuestas en Río de Janeiro y, por tanto, estaría en situación regular.

El resultado del litigio de la Unión contra Loterj y las casas de apuestas definirá cómo se aplicarán las normas, elegidas por el Ministerio de Hacienda como principal herramienta en el intento de combatir el blanqueo de capitales, la potencial adicción y la publicidad abusiva vinculada a las apuestas.

La AGU afirmó que sólo se pronunciará sobre el asunto en el expediente. En los documentos, el organismo cita el riesgo de competencia predatoria entre entidades federadas para recibir sitios de apuestas, si la Unión pierde en el litigio contra la empresa estatal de Río de Janeiro. En este escenario, los actores tendrían incentivos para aprobar leyes y ordenanzas más indulgentes en materia de delitos financieros para atraer casas de apuestas.

En un evento organizado por el grupo Lide de João Doria, el presidente de Loterj, Hazenclever Lopes Cançado, afirmó que Loterj ya recibe solicitudes de licencia de empresas de varios estados e incluso del exterior. Por eso, luchará para que los licenciatarios atiendan a jugadores de todo el país, realizando apuestas en Río de Janeiro.

“Es la misma lógica que el comercio electrónico, en el que la recaudación de impuestos se produce en el estado del comerciante”, dijo Cançado. Así, según su explicación, la licencia del municipio carioca tendría validez global, como ocurre con las autorizaciones de Malta, Curazao y Anjouan, adoptadas en Europa, por ejemplo, para escapar a las regulaciones nacionales.

El gobierno federal, por su parte, afirma que la ley exige, para prevenir el blanqueo de dinero, un sistema de georreferenciación del origen de la apuesta. Esta tecnología, adoptada en Paraná y Maranhão, permitiría restringir las actividades de las apuestas autorizadas en los estados a sus respectivos territorios, tal como lo define la ley 14.790 de 2023.

Ver también: Polémica publicitaria: la CBF autorizó el sponsoreo a clubes por parte de casas de apuestas con licencia de Loterj

Cançado responde que el Supremo Tribunal Federal (STF) garantizó a los estados el derecho a competir con la Unión, incluso en el ámbito regulatorio. Para él, la acción del gobierno contra el municipio de Río de Janeiro tiene como objetivo concentrar la recaudación de apuestas, de algún modo, apropiándose del monopolio del juego.

Ahora, ante la existencia de una presentación por parte de la AGU y una respuesta de Loterj, será el STF el que deba brindar una respuesta a un conflicto que lleva varios meses entre las autoridades de la Unión y las de Río de Janeiro por la competencia de las licencias otorgadas por Loterj.