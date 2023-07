Play’n GO tiene el toque de Midas en “Scroll of Seth”

Play'n GO expande su catálogo de juegos ambientados en Egipto.

El nuevo juego de tragamonedas forma parte de la saga de títulos de la empresa ambientados en el antiguo egipto.

Press release.- Play’n GO despierta al dios del desorden para obtener algunas ganancias caóticas en su más reciente tragamonedas online, “Scroll of Seth“.

La antigua deidad de las tormentas, los desiertos y el desorden ha recibido muchos nombres a lo largo de la historia, y cada civilización ha tenido su propia variación. En el antiguo Egipto, este ser todopoderoso era conocido como Seth. En “Scroll of Seth”, los jugadores buscarán el antiguo pergamino titular para intentar aprovechar su increíble poder de convertir cualquier objeto en oro.

Girando los carretes 5×3, los jugadores intentarán obtener combinaciones ganadoras de símbolos en las 50 líneas de pago diferentes. Durante este tiempo, también tendrán la oportunidad de encontrar el poderoso Pergamino de Seth, lo que aumenta las posibilidades de ganar grandes recompensas.

El Pergamino de Seth puede aterrizar en el tercer carrete, lo que activa el carrete inactivo de arriba. Este carrete gira horizontalmente con símbolos Wild. Cualquiera de los carretes del juego base se llenará con comodines si aparece un símbolo de comodín arriba, ¡lo que puede generar grandes ganancias!

Ver también: Play’n GO abre nuevos caminos con su nuevo lanzamiento land-based

Si los jugadores obtienen tres o más de los Golden Ankh Scatters, se les otorgará una cantidad de Free Spins, que varía según la cantidad de símbolos Scatter que caigan. Durante la ronda de giros gratis, los jugadores también pueden desbloquear un segundo nivel para el bono “Scroll of Seth”. Si aparece un segundo Pergamino de Seth durante esta ronda, el Pergamino se agregará al carrete horizontal y puede proporcionar multiplicadores Wild para expandirse en los carretes aumentando aún más los valores de ganancia.

El tema popular del Antiguo Egipto en los tragamonedas en línea ha llevado a Play’n GO a crear una gran selección de juegos emocionantes con esta estética. Desde IP independientes como “Ankh of Anubis” hasta la serie “Book of Dead” y la colección Wilde extendida, los fanáticos de este género tendrán muchas opciones para elegir.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, dijo: “Muchos de nosotros en Play’n GO junto con los jugadores adoramos el tema del Antiguo Egipto, y eso se puede reflejar en nuestro extenso catálogo de títulos fantásticos ambientados en este género. A la gran biblioteca de juegos se suma ‘Scroll of Seth’, una IP independiente que seguramente brindará a los fanáticos una experiencia agradable y nueva con características únicas”.

Y añadió: “Nos enfocamos constantemente en proporcionar nuevos juegos de tragamonedas para los fanáticos de nuestros géneros más populares, ya sea el Antiguo Egipto, la mitología nórdica o la ciencia ficción. Esto requiere funciones y sistemas innovadores, como el carrete adicional de Scroll of Seth, para mantener las cosas frescas e interesantes”.