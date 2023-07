Play’n GO abre nuevos caminos con su nuevo lanzamiento land-based

Play'n GO sigue expandiéndose en el mercado.

Uno de los slot games más populares, Book of Dead, debuta en el Reino Unido a través del retailer William Hill.

Comunicado de prensa.- Play’n GO anunció hoy que el juego de tragamonedas en línea Book of Dead ahora está disponible en un entorno físico del Reino Unido por primera vez.

En una asociación que subraya el impulso continuo de la compañía sueca para innovar y su compromiso con el mercado de juegos del Reino Unido, Book of Dead ahora se puede encontrar en terminales de apuestas de cuotas fijas (FOBT) en toda la propiedad minorista de William Hill en el Reino Unido. La implementación se ha llevado a cabo en aproximadamente 100 de las tiendas de William Hill, con miras a una implementación del 100 por ciento en las próximas semanas.

Con el tiempo, este nuevo marco creado por Play’n GO permitirá la implementación de todos los juegos de la cartera de la empresa sueca en el espacio minorista, sin necesidad de una conexión a Internet.

Play’n GO lanzó más de 50 nuevos títulos de tragamonedas el año pasado y cuenta con más de 300 títulos en su cartera, incluidos los recientes favoritos del Reino Unido Boat Bonanza y Legion Gold. La propiedad de William Hill en el Reino Unido tiene más de 5800 máquinas FOBT en sus más de 1450 tiendas.

Johan Törnqvist, CEO y cofundador de Play’n GO, dijo: “Este es un día importante en la historia de nuestra empresa y un testimonio del arduo trabajo y la experiencia de todos en Play’n GO. La convergencia entre las partes de juegos en línea y terrestres de nuestra industria se ha retrasado mucho, y estoy emocionado de ver que el juego de tragamonedas en línea más popular del mundo, Book of Dead, hace su tan esperado debut en el Reino Unido”.

Y añadió: “Pero esto es solo el comienzo. Existe una gran cantidad de oportunidades para llevar lo mejor del igaming a otros entornos terrestres, especialmente en el mercado estadounidense que cambia rápidamente. Sin embargo, no habrá una industria en el futuro si no brindamos entretenimiento increíble en un ambiente divertido y seguro. William Hill cree en esto tan firmemente como nosotros, y estoy seguro de que esta asociación terrestre será larga y fructífera”.

Por su parte, Ian Millman, director de Juegos del Reino Unido, William Hill, agregó: “Siempre estamos buscando oportunidades para innovar para poder brindar la mejor experiencia de juego que podamos para nuestros clientes; este es un ejemplo fantástico de eso. Estoy seguro de que los clientes de todo el Reino Unido disfrutarán llevando a Rich Wilde a una aventura para encontrar el Libro de los Muertos, tal como lo han hecho en nuestro espacio en línea durante muchos años”.

Y precisó: “No podemos pensar en un mejor socio que Play’n GO, que comparte nuestra pasión por el juego y el entretenimiento responsables, para impulsar juntos la innovación a través de la industria del juego”.

Fuera del espacio tradicional de igaming, los títulos de Play’n GO solo estaban disponibles anteriormente en cruceros, donde Book of Dead también era un favorito de los fanáticos.

Mediante esta nueva asociación, por primera vez, los títulos de la compañía estarán disponibles en un entorno minorista tradicional.