Play’n GO anuncia su asociación con la lotería estatal finlandesa Veikkaus

Comunicado de prensa.- Play’n GO ha anunciado hoy (23 de octubre) una nueva asociación con Veikkaus, la lotería estatal finlandesa. Gracias a esta asociación, los jugadores de Veikkaus podrán disfrutar por primera vez de títulos clásicos de Play’n GO como «Book of Dead», «Reactoonz» y «Gargantoonz».

Play’n GO opera en más de 30 jurisdicciones de todo el mundo y cuenta con una cartera de más de 350 juegos premium. En febrero de 2024, el gigante del juego fundado en Suecia publicó un estudio que mostraba la preferencia del público por la prohibición de los juegos de «Bonus Buy».

Henrik Gedda, responsable de ventas regionales para los países nórdicos y Europa del Este de Play’n GO, ha declarado: «Estamos encantados de asociarnos con Veikkaus, una marca comprometida con una industria segura y sostenible, liderada por el entretenimiento de los jugadores, y que comparte nuestra opinión de no ofrecer juegos ‘Bonus Buy’. Son socios perfectos para Play’n GO. Nos entusiasma ver a los jugadores de Veikkaus interactuar con ‘Book of Dead’ y ‘Reactoonz’ por primera vez, y confiamos en que esta asociación resulte muy fructífera en los próximos años».