Play’n GO presentó su nuevo tragamonedas USA Flip

Play'n GO amplía su colección de tragamonedas online.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presentó su último lanzamiento, USA Flip. En este slot, la compañía propone a los jugadores mirar hacia abajo de una colina empinada dentro de un estadio con entradas agotadas, mientras Flip, un águila calva ciclista acrobática, se prepara para tomar vuelo y robar el centro de atención. En ese marco, los jugadores deben ayudar a Flip a resolver los trucos más difíciles y podrán llevarse a casa la gloria eterna, compartiendo el círculo de ganadores después, y el premio en metálico que viene con él.

En USA Flip, los jugadores sentirán la ráfaga de energía a medida que se abren paso por el campo, acrobándose para obtener Free Spins para acelerar los carretes hacia una gran victoria.

Durante la función Free Spins, los jugadores observarán formas más creativas de ganar a medida que el campo da un giro de 180 grados y se voltea: Walking y Expanding Wilds cambiarán de lado con símbolos de alto pago en cada extremo de la cuadrícula que conduce a ganancias acumuladas.

Construido a partir de la mecánica dinámica del Super Flip, los jugadores disfrutarán de las posibilidades de ganar y la emocionante acción con la función Near Win Re-Spin. Los jugadores no se verán condenados por fallas casi perfectas en los trucos más difíciles de Flip: con Near Win Re-Spin, cada vez que a una pila de símbolos le falte un carrete, recibirá un Re-Spin para tener otra oportunidad de obtener una gran ganancia.

Con las alas de Flip a la cabeza, los jugadores volarán por el campo en el juego base, acumulando símbolos de alto pago antes de avanzar a la diversión repleta de funciones.

Con este lanzamiento, Play’n GO amplía su colección de tragamonedas online en la industria del mundo de los deportes, brindando a los jugadores una experiencia de juego inmersiva y competitiva que resuena con el entretenimiento estadounidense.

Play’n GO continúa su salto de cabeza al mercado de Estados Unidos. con USA Flip después de recibir una licencia de juego en Michigan en julio y lanzarse en Nueva Jersey en septiembre.

La jefa de juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló: “Este juego realmente personifica lo que mejor sabemos hacer al diseñar una tragamonedas que se atreva a ser diferente. Realmente queríamos llevar a nuestros fanáticos a un nuevo viaje, brindarles aún más formas de ganar y agregar una competencia divertida a la mezcla”.

Y añadió: “Nuestro equipo hizo eso una vez más con la función Near-Win Re-Spin, que realmente aumenta el suspenso. Con el mismo nivel de detalle y otra historia única, no puedo esperar a que nuestros fanáticos lo vean”.