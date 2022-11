Play’n GO presentó su nuevo tragamonedas, Clash of Camelot

El nuevo juego forma parte de la legendaria saga Arthurian Legends.

Comunicado de prensa.- Play’n GO lanzó su tragamonedas Clash of Camelot, la que forma parte de su legendaria saga Arthurian Legends.

Los jugadores se unirán al Rey Arturo en una búsqueda para recuperar el trono que le corresponde al malicioso Mordred, quien aprovechó la oportunidad para robarlo mientras el Rey buscaba los Diamantes del Reino en el capítulo anterior de la serie.

En Clash of Camelot, los jugadores seguirán al Rey Arturo en la batalla y acumularán Win Multipliers hasta x100, lo que conducirá a un enfrentamiento de espadas con Mordred con la corte de Camelot en juego.

Repleto de características, Clash of Camelot apunta tanto a jugadores nuevos como a experimentados, especialmente a aquellos a los que les gusta tomar decisiones en su juego. En los Free Spins, por ejemplo, los jugadores decidirán qué forma de pelear eligiendo su Win Multiplier y la cantidad de Free Spins para jugar.

Ambos personajes principales sirven como comodines y pueden transformarse en comodines expandidos cuando aterrizan en carretes específicos. Los jugadores recolectarán estos comodines que conducen al Choque de Camelot cuando el Rey Arturo y Mordred se involucran en una épica pelea de espadas en los carretes.

Durante Clash of Camelot, aparecerá Sticky Wilds. Estos Sticky Wilds son la clave de los jugadores para asegurar la victoria de Arthur y devolverlo al trono que le corresponde al derrotar a Mordred de una vez por todas.

Basándose en títulos anteriores de la popular serie Arthurian Legends, el equipo de diseñadores de juegos de Play’n GO creó una experiencia de juego inmersiva en Clash of Camelot, hasta los gráficos nítidos y las animaciones ingeniosas que dan vida a la historia.

Con este lanzamiento, Clash of Camelot se une a otros títulos exitosos de Arthurian Legends, como The Sword and the Grail, The Green Knight, Diamonds of the Realm y 15 Crystal Roses: A Tale of Love.

La jefa de juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, señaló: “Nuestros fanáticos han llegado a amar nuestra serie Arthurian Legends, que solo alimenta aún más nuestro fuego para llevar la aventura al siguiente nivel. Y con Choque de Camelot, hicimos exactamente eso”.

Y añadió: “Desde la convincente narrativa que avanza en la historia de esta serie hasta la jugabilidad inmersiva que crearon nuestros diseñadores, estamos orgullosos de presentar Choque de Camelot para los jugadores que no se cansan de estos personajes”.