Play’n GO presentó su nuevo slot game Fox Mayhem

Play'n GO sigue expandiendo su cartera de slots.

En el nuevo título de temática animal, Play’n GO llevará los jugadores a una aventura llena de adrenalina con Freddie Fox.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presenta su nuevo juego de tragamonedas con temática animal. Se trata de Fox Mayhem.

¿Quién dijo que el campo era un lugar relajante para vivir? Los jugadores descubrirán que están sucediendo muchas cosas en la pintoresca granja rural, y donde hay actividades como esta, también hay oportunidades.

Este nuevo e innovador juego de tragamonedas de Play’n GO llevará los jugadores a una aventura llena de adrenalina con Freddie Fox, quen planea atrapar al mejor cerdo del granjero antes de que llegue a la feria del condado. Sin embargo, esta no será tarea fácil ya que Freddie necesitará ayuda para engordarlo primero.

En el juego base, los jugadores intentarán crear combinaciones ganadoras en los carretes 5×3. Durante este tiempo, también tendrán la oportunidad de desbloquear una serie de emocionantes funciones de bonificación para ayudar a maximizar las ganancias en las 20 líneas de pago del juego.

Ver también: Play’n GO abre nuevos caminos con su nuevo lanzamiento land-based

Al obtener tres símbolos Scatter, los jugadores recibirán 10 giros gratis, así como un multiplicador aleatorio o x2, x5, x10 o x20 para la próxima ronda de giros gratis. Todas las ganancias logradas durante esta ronda, incluidas las colecciones de premios que se ganen, se multiplicarán, lo que aumentará las posibilidades de que los jugadores obtengan algunas ganancias sabrosas.

La función de colección de premios se activa si aparecen tres o más símbolos de alimentos. Esto inicia un juego extra de bloqueo y giro. Los jugadores tendrán tres vidas y perderán una vida cuando ningún símbolo caiga en los carretes durante la ronda. Si se pierden las tres vidas, la ronda termina y se reclaman las ganancias.

Sin embargo, cada vez que un símbolo cae durante esta ronda, el valor asignado a ese símbolo se agregará al bote y todas las vidas se repondrán. Los símbolos se mantendrán en su lugar, reduciendo la cantidad de espacios disponibles en los carretes para que caigan más símbolos.

El jefe de Retención de Juegos de Play’n GO, George Olekszy, señaló: “Aquí en Play’n GO, nos apasiona profundamente crear narrativas atractivas en una variedad de temas. Crear juegos que sumerjan a los jugadores en diferentes mundos, escenarios y narrativas es un desafío emocionante para nuestro equipo, y con Fox Mayhem, No obstante, nos hemos adentrado en la estética vibrante del campo, un escenario que encierra tanto encanto y aventura como cualquier planeta lejano o tumba antigua”.

Además, George Olekszy añadió: “Con Fox Mayhem, hemos tratado de capturar la verdadera esencia del caos rural y las travesuras. El suspenso de la ronda de recolección de premios, junto con el potencial de grandes ganancias durante los giros gratis, mantiene el ritmo del juego animado y atractivo, capturando verdaderamente el espíritu de la astuta búsqueda culinaria de Freddie”.