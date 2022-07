Play’n GO presentó el nuevo tragamonedas Cash of Command

El primer título de Play'n GO que se centra en una versión alegre del tema de la guerra marítima.

Este es el primer título de Play’n GO que se centra en una versión alegre del tema de la guerra marítima.

Comunicado de prensa.- Play’n GO se lanza al mar en su último lanzamiento, Cash of Command. Los jugadores deben liderar su flota en la batalla con sus almirantes a su lado en un esfuerzo por burlar a los enemigos y reclamar la victoria, asegurándose de no entrar en aguas enemigas.

El primer título de Play’n GO que se centra en una versión alegre del tema de la guerra marítima, Cash of Command, presenta una rica narrativa, personajes dinámicos y características innovadoras.

Reconocido por su enfoque en los personajes y la narrativa, este juego no es diferente cuando se trata de ver cómo se desarrolla la historia con cada giro. Los comandantes se sientan al costado de los carretes y aparecen una vez que se ha recolectado una cantidad específica de símbolos a través de grupos ganadores hasta que finalmente luchan contra el ‘Baron Fusco’.

Ver también: Play’n GO desembarca en el mercado de los casinos en línea de Estados Unidos

Cada personaje proporciona una nueva forma de ayudar a los jugadores a alcanzar su máximo potencial, ya sea agregando comodines a la cuadrícula o transformando símbolos. A su vez, en lugar de simplemente caer en cascada, los acorazados en la parte inferior de la cuadrícula están animados y explotan símbolos en la cuadrícula para eliminarlos de la cuadrícula, lo que complementa hábilmente el tema.

Una tragamonedas de cuadrícula clásica con símbolos en cascada que de ninguna manera es típica, ya que Play’n GO ha llevado las innovaciones al siguiente nivel con características que se encuentran con la narrativa en este título dinámico.

La directora de Juegos de Play’n GO, dijo Charlotte Miliziano, señaló: “Cash of Command es un brillante ejemplo de por qué los juegos de Play’n GO se destacan en el mercado. industria. Nuestro compromiso con el entretenimiento está en cada onza de lo que creamos y eso es más evidente que nunca en este espacio de cuadrícula creativa”.