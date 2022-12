Play’n GO presentó el nuevo tragamonedas Athena Ascending

El último título de Play’n GO es la continuación de su popular lanzamiento de 2020, Rise of Athena.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presentó un nuevo tragamonedas. Se trata de Athena Ascending, nueva incorporación a su saga de mitología griega, y la continuación de su popular lanzamiento de 2020, Rise of Athena.

Ahora, más poderosa que nunca, Athena otorga a unos pocos elegidos su poder, sabiduría y fortuna. Como encarna tanto la sabiduría como la guerra, no se sabe de qué lado de Athena aterrizará la gente del Olimpo…

La verdadera estrella de Athena Ascending es el Multiplier Wilds, que se adhiere a los carretes y asciende con cada giro hasta que el Multiplier llega a x4, lo que le da la vuelta a la mecánica que se ve en Rise of Athena. Los giros gratis continuarán mientras haya un comodín en los carretes.

Los jugadores de Rise of Athena verán que Athena Ascending tiene el mismo encanto que su predecesor en términos de arte y audio, lo que demuestra la habilidad de Play’n GO para crear contenido que supere la prueba del tiempo.

Siguiendo los pasos de la serie Rise of Olympus, Gates of Troy (2022) y Myth (2013), podemos ver a Athena Ascending convirtiéndose en otro lanzamiento legendario de Play’n GO.

La Directora de Juegos de Play’n GO, Charlotte Miliziano, dijo: “No solo queríamos capturar la esencia del juego original, sino que queríamos elevar aún más la mecánica, el audio y las imágenes”.

“Creo que lo increíble de nuestras tragamonedas de mitología griega es que cada uno de los juegos destaca un nuevo héroe, narrativa y características. Hay algo para todos, incluso dentro de una serie, hay una razón por la cual la cartera de Play’n GO no tiene comparación en la industria”, agregó.