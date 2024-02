Play’n GO presenta «Undefeated Xerxes»

Basado en la icónica Batalla de las Termópilas, los jugadores se unirán a los héroes de Grecia en su lucha contra la tiranía.

Comunicado de prensa.- Play’n GO presentó su nuevo juego, «Undefeated Xerxes«. En este título, los jugadores se unirán a las filas de los espartanos y se unirán al rey Leónidas contra Xerxes y su vasto ejército persa.

Al llevar a los jugadores al frente de una de las historias de heroísmo más emblemáticas de la historia, «Undefeated Xerxes» se destaca junto a otras tragamonedas con temas de mitología griega, incluidas «Gates of Troy», «Rise of Olympus» y «Rich Wilde and the Shield of Athena«.

Durante el juego base, los jugadores harán girar los carretes de 5×4 para crear combinaciones ganadoras de símbolos. En cada giro, existe la posibilidad de activar una variedad de funciones de bonificación mientras se desarrolla la batalla entre las fuerzas espartanas y persas.

Estas características incluyen Wild Frames, Guaranteed Scatters y la ronda de giros gratis que termina con una última batalla contra el poder de Xerxes, lo que aumenta las posibilidades de que los jugadores obtengan grandes ganancias.

Para los jugadores que disfrutan de los mitos y la historia de la antigua Grecia, como «Pandora’s Box of Evil» y «Athena Ascending», así como de los juegos centrados en batallas históricas como «Legion Gold», «Undefeated Xerxes» es algo que deben probar. Basado en la icónica Batalla de las Termópilas entre los cientos de miles de tropas que componían el ejército persa y solo 300 valientes guerreros espartanos, los jugadores se unirán a estos héroes de Grecia en una postura desafiante contra la tiranía.

El embajador de los juegos en Play’n GO, Magnus Wallentin, dijo: “La historia está llena de historias increíbles de poder y coraje, y pocas pueden rivalizar con la historia de Leónidas y sus 300 espartanos. Nos encanta llevar narrativas como esta a los jugadores, ya sean aficionados a la historia o simplemente aprecien estas heroicas historias del pasado”.

«Undefeated Xerxes» cuenta con una historia icónica y una mecánica de juego fenomenal, con el juego avanzando hacia el famoso clímax de la batalla con cada giro.